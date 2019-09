Griechenland : „Hercules“ soll faule Kredite garantieren

Mit dem ganz und gar unbescheidenen Titel „Hercules“ hat der neue griechische Vizeminister für Finanzen, George Zavvos, sein Programm versehen, mit dem der riesige Berg notleidender Kredite in den Bilanzen der griechischen Banken um fast die Hälfte verringert werden soll. Bei einem Gesamtvolumen der Ausleihungen von 160 Milliarden Euro hatten diese Ende Juni noch immer faule Kredite von 78 Milliarden Euro auf den Bilanzen. Diese sind zwar kein Problem für die Stabilität des Bankensystems, denn Griechenlands Banken wurden in einer Rettungsaktion so weit rekapitalisiert, dass die Kreditrisiken abgedeckt und vergleichsweise gesunde Eigenkapitalquoten ausgewiesen werden können. Doch so lange die Banken am Abbau der faulen Kredite arbeiten, sind sie vor allem mit sich selbst beschäftigt und vergeben kaum neue Darlehen.

Neues staatliches Garantieprogramm

Tobias Piller Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Vizeminister Zavvos hat nun angekündigt, ein staatliches Garantieprogramm aufzulegen, das faule Kredite im Volumen von 30 Milliarden Euro endgültig absichern soll. Es orientiert sich an einer Kreditsicherung des italienischen Staates für faule Bankkredite, die unter dem Kürzel „Gacs“ bekannt wurde. In Italien wurden damit notleidende Kredite mit mittlerer Bonität vom Staat gegen Gebühr garantiert. Dagegen sollen in Griechenland nur Forderungen mit vergleichsweise guter Bonität garantiert werden. Zavvos vergleicht die Anordnung der notleidenden Kredite nach ihrer Bonität mit einem sechsstöckigen Haus. Nur die beiden oberen sollen durch das Programm garantiert werden. In Italien waren es dagegen die mittleren Risiken, sozusagen der dritte und vierte Stock. Das Ziel ist das Gleiche: Die Staatsgarantie macht die Bankbilanzen solider und Eigenkapital wird frei, so dass das Volumen der Kredite steigen kann.