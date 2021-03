Bank in Bedrängnis : Was tun, wenn mein Geld in der Greensill Bank liegt?

Aktualisiert am

Was tun, wenn mein Geld in der Greensill Bank liegt?

Die Greensill Bank in Bremen ist vom Zahlungsverkehr abgeschnitten, aber noch hat die Finanzaufsicht den Entschädigungsfall nicht festgestellt. Anleger sollten Konsequenzen ziehen.

Schriftzug am Eingang: Die Aufsicht hat ein Moratorium über die Greensill Bank AG in Bremen verhängt. Bild: EPA

Rund eine Milliarde Euro haben deutsche Privatanleger bei der Greensill Bank in Bremen angelegt – häufig über Internet-Zinsplattformen wie Weltsparen oder Zinspilot. Viele von ihnen dürften sich fragen, was mit ihrem Geld passiert, nachdem die Finanzaufsicht Bafin ein Moratorium über die Bank verhängt hat und sie nicht mehr an ihre Einlagen kommen. Weltsparen jedenfalls hat alle betroffenen Kunden erst mal zur Kontaktaufnahme angeschrieben, berichtet Weltsparen-Chef Tamaz Georgadze.

„Privatanleger können erst mal einfach abwarten“, rät Niels Nauhauser, Finanzfachmann der Verbraucherzentralen. Wenn die Bafin den Entschädigungsfall feststelle, was noch nicht geschehen sei, müssten Sparer innerhalb von sieben Tagen entschädigt werden. Sie müssten dafür nicht aktiv werden. Am ersten Tag stelle die Bafin den Entschädigungsfall fest, am nächsten oder übernächsten Tag informiere das Sicherungssystem die Öffentlichkeit zu den Details des Entschädigungsverfahrens. Bis zum fünften Tag bereite das Sicherungssystem die Auszahlung vor und erfrage etwa die Kontonummer. Und zwischen Tag fünf und sieben stelle das Sicherungssystem dann den Entschädigungsbetrag zur Verfügung.