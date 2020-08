Gründe für den Rekord : Der Goldpreis übertrifft alles, was es in der Geschichte gab

Wer das vor einem Jahr vorhergesagt hätte, wäre möglicherweise als verrückt oder als Verschwörungstheoretiker eingestuft worden: Der Goldpreis hat nicht nur am Dienstag vorübergehend die Marke von 2000 Dollar je Feinunze überschritten. Er hat am Mittwoch auch nochmal deutlich nachgelegt und notierte zeitweise bei 2041,91 Dollar. Der Gold-Future an der Terminbörse Comex handelte zeitweise sogar schon bei 2050 Dollar. Damit übertrifft der Goldpreis alles, was es in der Geschichte bisher gegeben hat, sieht man von Zeiten wie der Hyperinflation in Deutschland in den zwanziger Jahren ab.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Auch praktisch alle Prognosen von Banken vom Jahresanfang sind abgehängt; selbst Goldman Sachs, die es im April für möglich gehalten hatten, dass Gold das alte Hoch aus dem Jahre 2011 im Jahresverlauf erreicht, wurden von der Wirklichkeit überholt. Einige wenige Extrem-Prognosen waren zugegebenermaßen schon mal in diese Größenordnung vorgestoßen: Die Citigroup hatte mal eine Prognose abgegeben, dass der Goldpreis in diesem Jahr bis auf 2000 Dollar steigen könnte.