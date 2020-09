Aufschlag für den Krügerrand : Was die Goldmünze als Geldanlage taugt

Es war ein Phänomen der Krise: Als die Corona-Pandemie sich rund um den Globus verbreitete, war physisches Gold für Privatanleger zeitweise gar nicht so leicht zu bekommen. Viele Händler hatten nur ein eingeschränktes Angebot, lange Lieferzeiten oder verkauften sogar nur zu bestimmten Stunden am Tag.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Insbesondere aber stiegen die „Spreads“, also die Abstände zwischen An- und Verkaufspreis für Gold bei den Händlern stark an. Auch die Aufgelder, also jener Betrag, den Händler beim Verkauf von Goldbarren und Münzen zusätzlich zum offiziellen Goldpreis („Spotpreis“) verlangen, legten ungewöhnlich stark zu.

Bemerkenswert ist: Bei Gold ist in dieser Hinsicht mittlerweile eine gewisse Normalisierung zu beobachten – beim Silber sind die Abstände noch relativ hoch. „Die Differenzen zwischen den An- und Verkaufskursen bei Goldmünzen und Barren haben sich fast auf das Niveau von Anfang März normalisiert und liegen aktuell bei rund 1 Prozent“, sagt Hannes Zipfel, Edelmetall-Fachmann bei der Internet-Vergleichsseite Gold.de.

Aufpreis für Goldbarren: 2,6 Prozent

Die Aufgelder gegenüber dem Gold-Spot-Preis lägen für Goldbarren bei durchschnittlich 2,6 Prozent, das sei nur noch leicht über dem Niveau von vor dem Lockdown, sagt Zipfel. Manche Händler böten im Moment im Ankauf für Krügerrand-Goldmünzen sogar mehr Geld, als es dem Goldpreis eigentlich entsprechen würde. So fanden sich zuletzt Angebote von Händlern, Krügerrand-Münzen zu einer Unze für 1660 Euro anzukaufen, obwohl der Spotpreis nur bei 1632 Euro je Unze stand. Mehrere Händler werben, wer seine Münzen verkaufen wolle, für den sei jetzt „ein guter Zeitpunkt“ gekommen.

Deutlich höher sind die Aufschläge der Händler im Augenblick noch bei Silber: Hier beträgt das Aufgeld bei Silbermünzen im Durchschnitt 17,78 Prozent, bei Silberbarren 19,69 Prozent. Der Spread, also der Abstand zwischen An- und Verkaufspreis liegt bei rund 12 Prozent. Zwischenzeitlich hatte es hier aber auch schon ganz andere Werte gegeben: Lange Zeit lag das Aufgeld bei vielen Silbermünzen in der Corona-Krise bei bis zu 60 Prozent, in den Extremzeiten im Frühjahr zum Teil auch bei mehr als 100 Prozent.

Barrenproduzenten arbeiten wieder

Für die Normalisierung bei den Aufschlägen für Gold gebe es mehrere Gründe, meint der Edelmetallkonzern Herae-us. „Im März und April gab es in Deutschland eine Rekordnachfrage nach physischem Gold, dementsprechend mussten die Anleger für ihre Barren und Münzen auch tiefer in die Tasche greifen“, sagt Alexander Zumpfe, Edelmetallhändler bei Heraeus. Unter dem Strich habe sich die Nachfragesituation seit März und April wieder beruhigt. Gleichzeitig arbeiteten die Barrenproduzenten wieder normal. Hier sei es im April zu Engpässen gekommen, als die Schweizer Barrenproduzenten wegen der Corona-Pandemie vorübergehend schließen mussten. „Es sind also wieder ausreichend Barren am Markt verfügbar“, meinte Zumpfe: „Das Aufgeld auf den internationalen Goldpreis ist entsprechend gesunken, und damit ist auch die Spanne zwischen An- und Verkaufspreisen geringer.“

Die meisten Goldbarren-Größen seien jetzt wieder ausreichend verfügbar, berichtet auch Benjamin Summa von der Edelmetall-Kette Pro Aurum in München: „Es kommt nur noch vereinzelt zu Engpässen.“

Beim Silber sei die Situation etwas anders, sagt Daniel Marburger, Geschäftsführer der Internet-Edelmetallhandelsplattform Coinvest. „Viele Prägestätten haben sich während der Pandemie-Hochphase von März bis Mai auf die Produktion von Goldbarren und Goldmünzen fokussiert“, sagte Marburger. „Die Produktionsstraßen wurden ausschließlich für Gold genutzt, eine Wechselnutzung ist erst seit wenigen Wochen wieder der Fall.“ Deshalb normalisiere sich die Situation erst jetzt so langsam etwas.

Weniger internationale Transportflüge

Hinzu komme, dass es wegen der Corona-Krise weniger internationale Flüge als früher gebe und die Frachtraten sich dementsprechend „nach oben angepasst“ hätten, sagte Marburger. Die höheren Transport- und Logistikkosten machten sich im Augenblick insbesondere beim günstigeren Edelmetall Silber bemerkbar.

Beim Silber gibt es zudem das besondere Phänomen, dass die innerhalb der Europäischen Union geprägten neuen Silbermünzen der Mehrwertsteuer unterliegen, wohingegen auswärtige Münzen etwa aus Kanada und Südafrika unter die günstigere Differenzbesteuerung fallen. Hohe Aufschläge und Mehrwertsteuer jedenfalls können Silbermünzen für Privatanleger als Geldanlage weniger attraktiv machen, auch wenn die Entwicklung sich aus Anlegersicht schon wieder etwas bessert.

„Unsere Silbermünzen – hier sind unsere Bestseller die differenzbesteuerten Münzen Silber Maple Leaf, Silber Krügerrand oder Silber Australian Känguru – sind aktuell zwei bis drei Prozent teurer als in normalen Angebots- und Nachfragezeiten“, sagte Pro-Aurum-Sprecher Summa: „In der heißen Corona-Phase dagegen waren es 30 bis 40 Prozent.“