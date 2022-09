Trotz Krisen niedriger Preis : Goldfans setzen auf unkontrollierte Inflation

Gold als Anlageprodukt hat seinen Besitzern zuletzt nicht so rechte Freude bereitet. Obwohl eine Krise die andere ablöst und die Welt unter Inflation ächzt, ist der Goldpreis immer weiter gesunken. Zuletzt bewegte er sich in Dollar gerechnet in der Nähe seines Zweijahrestiefs. Am Dienstag notierte er bei 1634 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Man erinnere sich: Vor einem halben Jahr lag er bei mehr als 2000 Dollar.

In Euro umgerechnet war die Entwicklung wegen des schwachen Euro-Wechselkurses nicht ganz so trostlos, hier steht zumindest im Vergleich zum Jahresanfang noch ein Plus zu Buche. Aber auch hier gilt: Nach einem kurzen Preisanstieg im März nach dem Beginn des Ukrainekrieges wurde Gold trotz Inflation billiger und billiger. Hauptgrund sind die Zinserhöhungen der Notenbanken rund um den Globus, die das zinslose Gold unattraktiver machen.