Geldpolitik der EZB : Treiben die Niedrigzinsen die Mieten in die Höhe?

Die Debatte um die unerwünschten Nebenfolgen der ultralockeren Geldpolitik hat in jüngster Zeit an Fahrt aufgenommen. Die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, die am heutigen Donnerstag zum ersten Mal im neuen Amt eine Zinssitzung leitet, wird sich damit auseinandersetzen müssen. Ein Thema, über das in diesem Zusammenhang diskutiert wird, sind auch die Auswirkungen der niedrigen Zinsen auf den Immobilienmarkt.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Allein im vergangenen Jahr haben die Immobilienpreise im Schnitt noch mal um 8 Prozent zugelegt. Zwar sind die Ursachen für den Immobilienpreisanstieg ebenso vielfältig wie die Ursachen für die niedrigen Zinsen selbst. Trotzdem gilt es als relativ sicher, dass die Niedrigzinsen die Immobilienpreise zusätzlich angeheizt haben. Die Deutsche Bundesbank hat vor einiger Zeit einmal abgeschätzt, dass etwa 20 Prozent des Immobilienpreisanstiegs auf das Konto der niedrigen Zinsen gingen.

Höhere Kaufpreise reflektieren gefallenes Renditeniveau

Aber was ist eigentlich mit den Mieten? Auch die sind schließlich in den vergangenen Jahren stärker angestiegen, als man das früher kannte. Ist das auch eine Folge der niedrigen Zinsen?

Vorstellen könnte man sich das. Wenn ein Investor ein Haus kauft, und das kostet jetzt viel mehr als früher, versucht er, den höheren Kaufpreis auf die Mieter umzulegen. Wenn der Andrang auf Wohnungen groß ist, schafft er das vielleicht. Umgekehrt sind Mieter vielleicht eher bereit, eine Mieterhöhung hinzunehmen, wenn die Alternative, der Kauf einer Wohnung, durch die extrem gestiegenen Kaufpreise für sie weitgehend ausscheidet.

Auch wenn jemand ganz neu vor der Wahl steht, ob er eine Wohnung mietet oder kauft, ist er vielleicht eher bereit, eine höhere Miete zu zahlen, wenn die Alternative, der Kauf einer Wohnung, um so viel teurer geworden ist. Allerdings ist bei all diesen Überlegungen zu beachten, dass im Gegenzug auch die Finanzierung einer eigenen Immobilie über einen Kredit durch die niedrigen Zinsen günstiger geworden ist – und das macht viel aus.

Verschiedene Ökonomen haben sich zuletzt mit dem Thema befasst. Karsten Junius, Chefökonom der Bank Sarasin, kommt zu dem klaren Befund: „Steigende Mieten sind nicht das Ergebnis einer zu lockeren Geldpolitik.“ Die Kombination von gestiegenen Einkommen und niedrigen Zinsen führe dazu, dass fremdfinanzierte Immobilien bei langen Kreditlaufzeiten heute sogar bezahlbarer seien als Anfang 2010. Auch von dem Argument, dass Immobilieninvestoren die Mieten erhöhen müssten, um die gestiegenen Kaufpreise wieder zu amortisieren, hält Junius nichts. Jeder Investor, der in den vergangenen Jahren Immobilien gekauft habe, dürfte sich über die steigenden Preise freuen: „Daher benötigt kein seriös kalkulierender Investor höhere Mieten, um insgesamt in der Gewinnzone zu landen.“ Die höheren Kaufpreise reflektierten vielmehr einfach ein insgesamt gefallenes Renditeniveau an den Kapitalmärkten.

Der Mechanismus geht dabei so: Die Miete ist gleichsam die Dividende, die ein Immobilien-Investment einspielt. Wenn die Immobilienpreise stark steigen, ist das, als ob der Aktienkurs zulegt. Die Bewertung der Immobilie steigt, ähnlich wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis einer Aktie an der Börse es mit steigendem Kurs machen würde. Die Rendite sinkt. Aber die Dividende, die Miete, bleibt davon unbeeinflusst. Ob jemand Aktie oder Haus mit einer hoher Bewertung kauft, hängt dann von den Anlagealternativen ab.