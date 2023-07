Aktualisiert am

Im Augenblick beschäftigt EZB offenbar sehr, wie sie es schaffen kann, Erwartungen für sinkende Zinsen in absehbarer Zeit zu zerschlagen. Ein Ökonom der Unicredit hat eine ungewöhnliche Empfehlung.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde: „Wir müssen die Zinssätze auf ein ausreichend restriktives Niveau bringen und sie dort so lange wie nötig halten.“ Bild: dpa

„Erwartungsmanagement“ gehört zu den Aufgaben der Geldpolitik. Im Augenblick beschäftigt die Europäische Zentralbank (EZB) offenbar sehr, wie sie es schaffen kann, mögliche Erwartungen für sinkende Zinsen an den Finanzmärkten in absehbarer Zukunft zu zerschlagen. Der Grund: Wenn die Finanzmärkte erwarten, dass die Zinsen bald wieder sinken, beeinträchtigt das schon jetzt den Kampf gegen die Inflation. Ein Umstand könnte dabei tückisch sein: Je mehr die Mitglieder des EZB-Rates im Moment den Finanzmärkten deutlich machen, dass die Notenbank im Juli und möglicherweise auch im September die Zinsen weiter anheben will, desto stärker könnten Spekulationen an den Finanzmärkten einsetzen, dass sich das im Nachhinein als zu viel herausstellen mag – und es könnten stärker künftige Zinssenkungen eingepreist werden.

Der Ökonom Erik Nielsen von der italienischen Bank Unicredit geht in dieser Überlegung sogar so weit, dass er meint, die EZB soll im September lieber auf eine Zinserhöhung verzichten, um die Erwartung zu dämpfen, dass es in Zukunft zu Zinssenkungen kommen müsse. Aktuell preisten die Märkte eine Zinssenkung im kommenden Jahr schon ein.

„Meiner Einschätzung nach wird die EZB, wenn sie angesichts der rapide sinkenden Inflation und der zunehmend schwachen Wachstumsindikatoren im September die Zinsen auf 4 Prozent anhebt, kaum eine Chance haben, die Märkte davon zu überzeugen, dass sie diesen Wert bis 2024 beibehalten wird“, sagt der Ökonom. Nielsen argumentiert also gleichsam: Durch den Verzicht auf eine weitere Straffung der Geldpolitik auf kurze Sicht könnte die Notenbank eine straffende Wirkung auf etwas längere Sicht erreichen – ein immerhin bemerkenswertes Paradoxon, auch wenn viele andere EZB-Beobachter diese Einschätzung zumindest in der Konse­quenz nicht teilen.

Im Moment gehören jedenfalls Formulierungen, dass man die hochgesetzten Leitzinsen für längere Zeit da oben lassen müsse, zu den festen Bestandteilen der Reden der EZB-Ratsmitglieder. Bundesbankpräsident Joachim Nagel drückte das in einer Rede bei der Prüfungsgesellschaft Dekra so aus: „Die Zinsen werden voraussichtlich länger auf einem höheren Niveau bleiben müssen.“ Für die Dekra-Mitglieder wiederholte der Bundesbankpräsident die Botschaft dann noch mal in der Autosprache: „Sobald wir unser Auto optimal eingebremst haben, sollten wir einen ruhigen Fuß bewahren.“

Ähnlich äußerte sich in der Tendenz EZB-Präsidentin Christine Lagarde: „Wir müssen die Zinssätze auf ein ausreichend restriktives Niveau bringen und sie dort so lange wie nötig halten.“ Umgekehrt hatte der italienische EZB-Ratsvertreter Ignazio Visco argumentiert: Die Zinssätzen seien schon im „restriktiven Bereich“ – man solle jetzt über den Zeitraum reden, den sie dort zu verbleiben hätten. Und der französische Notenbankchef François Villeroy de Galhau, dem nachgesagt wird, seine Position liege oftmals nicht allzu weit von der späteren EZB-Kompromisslinie entfernt, hatte zuletzt hervorgehoben, „die Dauer“ des restriktiven Zinsniveaus sei aus seiner Sicht jedenfalls wichtiger als „die Höhe“.

Ruhiger geworden ist es hingegen um konkrete Forderungen nach Zinserhöhungen im September – womöglich sogar zum Teil auch aus ähnlichen taktischen Erwägungen für das Erwartungs­management rund um spätere Zins­senkungen, wie sie Ökonom Nielsen zugespitzt formulierte. „Der EZB gefällt nicht, wenn die Erwartungen fallender Leitzinsen zu einer niedrigeren Zinsstrukturkurve führen“, sagte der Ökonom Karsten Junius von der Bank J. Safra Sarasin. „Werden die künftig er­warteten Zinsen vom Markt niedriger eingepreist, so geht davon bereits jetzt eine expansive Wirkung auf die Wirtschaft aus.“

Vor allem die Zinsen am mittleren und langen Ende der Zinsstrukturkurve, die abbildet, wie hoch die Zinsen für kürzere und längere Laufzeiten gerade sind, würden mit der Erwartung fallender Leitzinsen auch sinken. Diese wiederum seien wichtig vor allem für die Hypothekenkreditvergabe: Wenn die Märkte in Zukunft Zinssenkungen einpreisen, kann das schon jetzt die längerfristigen Bauzinsen fallen lassen. Schwankungen waren zuletzt immer mal zu beobachten.

„Bei fallenden Langfristzinsen müsste die EZB die Leitzinsen am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve um so mehr erhöhen, um den gleichen Grad an geldpolitischer Straffung zu erreichen“, sagt Ökonom Junius: „Anders ausgedrückt, je mehr die mittel- bis längerfristigen Zinssätze die Wirtschaft und die Inflation bremsen, desto weniger bräuchte die EZB die Leitzinsen zu erhöhen und desto weniger volatil wäre ihre Geldpolitik.“