Geldanlage : Warum die Rentiers jetzt leiden

Für Menschen, die überwiegend von den Erträgen aus ihren Kapitalanlagen leben, hat sich in der Vergangenheit die aus dem Französischen stammende und in Deutschland etwas aus der Mode gekommene Bezeichnung „Rentier“ etabliert, die Französisch ausgesprochen wird und nicht einfach mit einem Rentner gleichgesetzt werden darf. Denn bei weitem nicht jeder Rentner kann von seinen Kapitaleinkünften leben. Der Rentier hat im Laufe der vergangenen gut 100 Jahre unterschiedlich gute Zeiten erlebt. Nicht nur als Folge der Corona-Krise, sondern auch wegen des demographischen Wandels könnten die Zeiten für die Kapitalanlage wieder schlechter werden.

Zur Einordnung der heutigen Situation lohnt ein Blick in die Geschichte: Eine gute Zeit hatte der Rentier in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg, als in vielen Ländern die Wirtschaft wuchs und die Inflationsrate niedrig blieb. Damals versprachen Anleihen positive Renditen, und zumindest vermögende Sparer entdeckten damals die sich ausbreitende Aktie als eine interessante, wenn auch durch nicht geringe Kursschwankungen gekennzeichnete Anlageform. Freilich wandten sich nicht alle Vermögenden damals auch der Aktie zu.