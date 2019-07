Geldanlage in Aktien : Jetzt die Deutsche Bank kaufen?

Am Ende einer aufreibenden Woche für die Deutsche Bank meldete sich auch noch Donald Trump zu Wort. Der amerikanische Präsident schrieb auf Twitter: „Erinnert euch daran, dass eine Bank, die ich vor Jahren genutzt habe, die nun so geschmähte Deutsche Bank, damals eine der größten und angesehensten Banken der Welt war! Sie wollten mit mir ins Geschäft kommen, so wie viele andere auch.“ Trump wehrte sich auf diese Weise gegen den Vorwurf, zu früheren Zeiten hätte es kaum eine Bank gegeben, die dem einstigen Immobilienunternehmer Kredite geben wollte. Aus Sicht des egozentrischen Präsidenten selbstredend ein ungeheuerlicher Vorwurf.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Trumps Tweet ging mit zwei unangenehmen Nebeneffekten für die Deutsche Bank einher: Zum einen tauchte ihr Name im Zusammenhang mit dem in Deutschland höchst unpopulären Präsidenten auf. Und zum anderen bescheinigte ihr nun sogar Trump, dass sie in den vergangenen Jahren sehr an Ansehen verloren hat. In einer Woche, in der die Bank ohnehin die Schlagzeilen beherrschte, war das zumindest unglücklich.

Denn am späten Sonntagnachmittag hatte Vorstandschef Christian Sewing das eingeleitet, was seit seinem Amtsantritt vor 15 Monaten alle von ihm fordern – die nach eigenen Worten „umfassendste Transformation der Deutschen Bank seit Jahrzehnten“. 18 000 Mitarbeiter verlieren ihren Job, ein erheblicher Teil davon sind Investmentbanker in London und New York, was aus Unternehmenssicht einen großen Vorteil mit sich bringt:

Viele von ihnen kann man direkt vor die Tür setzen. Mit Briefumschlägen in der Hand – den Kündigungspapieren – verließen die Ersten schon am Montagvormittag die Firmengebäude in London und New York. In angelsächsischen Ländern geht das schnell und ohne Mitleid.

„Wir kehren zu unseren Wurzeln zurück“

Sewing will nun aus der Deutschen Bank wieder eine Bank machen, die sich stärker um die Belange von Firmenkunden und Privatkunden kümmert. Eine Selbstverständlichkeit eigentlich, doch Sewing streicht sie heraus: „Wir kehren zu unseren Wurzeln zurück.“

An der Börse macht man sich wenig aus solch schönen Worten. Legt man den Aktienkurs zugrunde, ist die Bilanz des couragierten Vorstandsvorsitzenden katastrophal: Das Minus beträgt seit seinem Amtsantritt im Frühjahr 2018 gewaltige 40 Prozent. Die Aktie, einst mehr als 90 Euro wert, notiert derzeit bei weniger als sieben Euro. Der Börsenwert der Bank ist dementsprechend auf magere 13,5 Milliarden Euro geschrumpft. Zum Vergleich: Die niederländische Bank ING kommt auf mehr 40 Milliarden Euro, die französische BNP Paribas auf mehr als 50 Milliarden Euro.

In der Finanzwelt fragt man sich: Kann Sewings Plan trotz dieser desaströsen Ausgangslage wirklich die Wende bringen und den Aktienkurs auf längere Sicht wieder steigen lassen? Die Antwort ist nicht nur für Profianleger interessant, sondern auch für viele Privatleute, in deren Depots die Deutsche-Bank-Aktie auf einen recht hohen Anteil kommt. Und natürlich für all jene, die mit dem Gedanken spielen, angesichts des tief gefallenen Aktienkurses jetzt sogar einzusteigen.

Börse bleibt skeptisch

Die bisherige Börsenreaktion hilft bei der Orientierung leider nur bedingt weiter. Sie fiel keineswegs euphorisch aus. Am Montagmorgen stieg der Kurs zwar zunächst, dann aber fiel er auch wieder deutlich. Mit Blick auf die Aktie deutet also rein gar nichts darauf hin, dass hier gerade die „umfassendste Transformation seit Jahrzehnten“ in Gang gesetzt wurde. An der Börse ist der Effekt bislang weitgehend verpufft.