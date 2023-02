Aktualisiert am

Technische Analyse : Was bringt die „Konservative Strategie 2023“?

Europas Aktienmärkte haben gerade den Konjunkturpessimismus und die leichte Entspannung an den Energiemärkten verarbeitet. In der technischen Analyse erweisen sich Deutsche Telekom und Vinci als aussichtsreiche Werte.

Aus technischer Sicht gehört die Aktie der Deutschen Telekom in diesem Jahr zu den interessanten Werten. Bild: Picture Alliance

Zum Jahresstart 2023 haben die europä­ischen Aktienmärkte mit einer ausgeprägten Aufwärtsrally sowohl den reduzierten Konjunkturpessimismus als auch die leichte Entspannung an den Energiemärkten verarbeitet. An den europä­ischen Anleihemärkten kam es im mittleren und langen Laufzeitenbereich ebenfalls zu Kursgewinnen. Hier sind die et­was besseren Inflationserwartungen und -daten sowie die Spekulation auf einen etwas weniger restriktiveren geldpolitischen Kurs der Notenbanken eingearbeitet worden. Vor diesem Hintergrund war zuletzt die „Konservative Strategie 2023“ – ein gleichgewichteter Aktienkorb aus Euro-Stoxx 50-Titeln – diesmal beste­hend aus AXA, Deutsche Telekom, Enel, ING Groep, Mercedes-Benz und Vinci – vorgestellt worden.

Dieser Aktienkorb hat zurzeit eine durchschnittliche (Brutto-)Jahres­dividendenrendite von ungefähr 5,5 Prozent. Der Aktienkorb ist mit plus 1,6 Prozent (Ausgangspunkt waren die Schlusskurse vom 23. Januar 2022) ge­startet und weist eine moderate relative Stärke gegenüber dem Euro Stoxx 50 Net Return Index, dem Repräsentant für eine „Kaufen-und-Halten“-Strategie, auf. Dieser Index hat seitdem ein Plus von 1,2 Prozent erreicht. Der IBOXX Germany („IBOXX Euro Germany Sovereign Overall Total Return Index“), ein Rentenperformance-Index, der re­präsentativ für die Zinskurve von deutschen Staatsanleihen steht, hat seit dem Ausgangspunkt einen Kursverlust von minus 0,6 Prozent hinnehmen müssen.