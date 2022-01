Gefahren von Aktien-Hype : „Jedes Merkmal einer Blase ist erfüllt“

Geldanlage und die Börse sind gefragt wie selten. Selbst Menschen interessieren sich für Kapitalanlagen, die diese jahrzehntelang ignorierten. Teils wird das begrüßt, weil ja die Menschen nun endlich die Chancen erkannt hätten, die das Investieren biete. Doch bei manchem alten Börsenhasen verstärkt sich das mulmige Gefühl eines Déjà-vu. So etwa bei Björn Heissenberger, Vermögensverwalter aus Zürich. Egal ob weiche Kriterien wie das hohe Börseninteresse oder handfeste Zahlen: „Jedes Merkmal einer Blase ist erfüllt“, sagt Heissenberger.

Meistens sei es ja uninteressant, ob der Markt etwas teurer oder günstiger sei. „Aber jetzt stehen fast alle Indikatoren auf Rekordniveau. Aktien in den USA sind immens hoch bewertet. Dort werden auch mehr Kaufoptionen auf Einzelaktien erworben als Aktien selbst. Kreditfinanzierte Wertpapierkäufe haben erheblich zugenommen. Vor allem aber ist in diesem Jahr mehr Geld in amerikanische Aktien geflossen als insgesamt in den zwei Jahrzehnten davor.“

„Jeder will dabei sein, wo das größte Wachstum stattfindet“

Auch in Deutschland kommt mancher Beobachter ins Grübeln. So verzeichneten die sogenannten Contracts for Difference (CFD), mit denen Anleger mit geringem Kapitaleinsatz, aber erhöhtem Risiko auf Aktienkurse spekulieren können, ein Rekordjahr. Im dritten Quartal war laut dem CFD-Verband das Handelsvolumen noch nie höher gewesen. Dabei nahm das durchschnittliche Volumen je Transaktion zu, die Zahl der Transaktionen ging zurück. Anleger gingen also mehr ins Risiko.

Das Schlimme sei, dass alle das Gleiche kauften, sagt Heissenberger: „Jeder will dabei sein, wo das größte Wachstum stattfindet. Auf diese Weise werden immens hohe Preise bezahlt, was in den meisten Fällen nur mit einer Enttäuschung enden kann.“ In den so beliebten ETF steckten jetzt sehr viele teure Unternehmen, deren Bewertung vor allem durch eine hohe Nachfrage nach Kaufoptionen getrieben werde. „Aber Aktien sind immer noch Anteile an realen Firmen. Kauft man eine Aktie zum 50-Fachen des Gewinns, muss man in den kommenden Jahren mit niedrigen Renditen rechnen. Das ganze Streben, unbedingt dabei sein zu wollen, hat schon etwas Zwanghaftes.“

Die aktuelle Situation weise große Ähnlichkeit mit dem Blasenjahr 2000 auf. Eigentlich sei es noch schlimmer, da die Gewinnerwartungen noch höher seien als damals. „Aktuell wird ein langfristiger Gewinnanstieg je Jahr von durchschnittlich 19 Prozent eingepreist“, sagt Heissenberger. „Das gab es noch nie. Im Jahr 2000 auf der Spitze der Internetblase waren es nur 15 Prozent.“ Dabei sollten die Wachstumserwartungen angesichts der globalen Verschuldung und der demographischen Entwicklung eigentlich niedriger sein, findet er. Schon jetzt nagten höhere Rohstoffpreise und Frachtraten sowie fehlende Arbeitskräfte an den Margen.

Aber wieder spielten Fundamentaldaten keine große Rolle. Wieder würden hohe Bewertungen mit Phrasen erklärt, etwa dass einem Unternehmen nun einmal die Zukunft gehöre. Das aber rechtfertige nicht jeden Preis. „2019 war Apple mit dem Elffachen des Gewinns bewertet, heute ist es in etwa der 30-fache Jahresgewinn oder fast der achtfache Jahresumsatz. Die Firma ist gleich geblieben, nur der Preis hat sich geändert. Aber es werden nur noch die Chancen gesehen.“

„In einer Blase schützt auch Qualität nicht vor dem Crash“

Dan Suzuki, stellvertretender Investment-Vorstand des Vermögensverwalters Richard Bernstein, beklagt, einige Anleger sähen zwar die Gefahr, agierten aber halbherzig. Aus Angst, etwas zu verpassen, blieben viele in Blasensektoren investiert, vor allem in Technologiewerten. Das versuchten sie dadurch wettzumachen, dass sie verstärkt Qualitätswerte innerhalb der überbewerteten Branchen kauften.