Steigender Aktienkurs : Gamestops anhaltender Höhenflug

Schon den fünften Tag in Folge legte der Kurs der amerikanischen Videospielekette Gamestop am Dienstag zu und beschloss den Handel an den mit 246,90 Dollar rund 27 Prozent im Plus. Am Tag zuvor hatte das Unternehmen mitgeteilt, den aktivistischen Investor Ryan Cohen mit dem Umbau zum E-Commerce-Unternehmen beauftragt zu haben.

Seit dem 23. Februar ist nun der Kurs auf das Fünfeinhalbfache gestiegen. Für Ipek Ozkardeskaya, leitende Analystin der Swissquote-Bank Teil einer Risikorally, die auch den Kurs des E-Autobauers Tesla am Dienstag um 20 Prozent habe steigen lassen.

Tatsächlich aber sieht Ozkardeskaya für diese Rally sogar eine Basis. Die Risikorally habe es nur risikoaffinen Anlegern einfacher gemacht, mit Verve auf den Zug aufzuspringen. Die zweite Welle der Spekulation soll offensichtlich im Rollen und könne den Kurs auch noch über die 350 Dollar tragen, die dieser im Zuge der ersten Welle erreicht hatte.

Die Unterstützung der Day-Trader wiederum werde es Cohen leichter machen, seine Ziele zu erreichen. Langfristig könne Gamestop tatsächlich eine Erfolgsgeschichte werden, denn die Restrukturierung gehe in die richtige Richtung. Der Umstieg auf den Onlinehandel sei für einen Einzelhändler nicht infrage zu stellen, besonders wenn er Computerspiele verkaufe. Der jüngste Wirbel habe Gamestop bei den Investoren bekannt gemacht und das ändere vieles. Die Aktie von Gamestop könne zu vernünftigen Preisen durchaus in ein Technologieportfolio etwas Würze bringen.

Allerdings beziffert Ozkardeskaya diesen vernünftigen Preis auf etwas 80 bis 100 Dollar, weniger als halb so viel wie der derzeitige Kurs. Angesichts der massiven Volatilität der Aktie sei auch das Risiko hoch. Die aktuelle Kursrally beruhe auf Wachstumserwartungen und nicht auf konkreten Ergebnissen. Damit stünden die Kursgewinne auf glattem Boden und wenn der aktuellen Rally die Luft wieder ausgehe, werde es wohl eine umfangreiche Korrektur geben.

Es wäre wohl kaum das erste Mal, dass große Erwartungen daran, kein etablierter Einzelhändler als Onlinehändler reüssiert, sich nicht erfüllten. Das war auch schon in den Anfangszeiten des Internet so. Als Amazon.com Ende der Neunziger nur noch ein kleiner Online-Buchhändler war, setzen viele Anleger darauf, dass sich das Unternehmen nicht gegen den großen Filial-Buchhändler Barnes & Noble werde im Internet behaupten können. Wie wir alle wissen, war das ein Irrtum. Auch andere Filial-Buchhändler ist dies nie gelungen. Und auch Filial-Modehändler laufen den Zalandos dieser Welt nach.

Die Leerverkäufer von Gamestop haben sich unterdessen mit der Wette auf fallende Kurse offenbar die Finger böse verbrannt. Nach Angaben des Datenanbieters Ortex betragen ihre Verluste im bisherigen Jahresverlauf rund elf Milliarden Dollar. Hingegen hätten sich Wetten auf einen Kursrückgang von Tesla zumindest bis Dienstag mit Gewinnen von insgesamt rund 4,2 Milliarden Dollar bislang ausgezahlt.