Frage des Risikos : Wer kauft eigentlich noch Anleihen?

Aus strategischer Sicht gibt es nur einen Grund Anleihen zu kaufen, und das ist ihre relative Sicherheit. Dabei muss man zwei Komponenten unterscheiden. Die eine ist die Sicherheit der regelmäßigen Zinszahlung. In ein Portfolio aus Aktien und Anleihen brachte dies bis vor gut zehn Jahren noch Stabilität. Denn Anleihezinsen müssen gezahlt werden, Dividenden aber nicht unbedingt.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Doch heute gibt es kaum noch Zinsen. So bietet die Norddeutsche Landesbank (Nord LB) eine fünfjährige Anleihe mit einem Kupon von 0,05 Prozent an. Im Jahr 2008 gab es von demselben Institut dafür noch 4 Prozent. Von der DZ Bank gibt es sogar 0,625 Prozent. Doch dafür läuft die angebotene Anleihe auf über 13 Jahre. Und in dieser Zeit lässt sich auf höhere Zinsen hoffen.