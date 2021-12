Nicht mehr Inflation : Fondsmanager sehen nun restriktivere Geldpolitik als größtes Risiko

Viele Aktienindizes auf der Welt haben seit Jahresbeginn deutlich zugelegt und befinden sich zum Teil zudem nahe historischer Hochs – trotz zeitweiliger Kursrückgänge. Dabei ist das Marktumfeld nicht nur angesichts der Pandemie und deren Folgen, sondern auch aus geopolitischer Sicht alles andere als sorgenfrei. Auf der Suche nach den großen Marktrisiken sind die üblichen Verdächtigen dieses Jahres zwar schnell ausgemacht, doch das Interessante daran: Die Einschätzung institutioneller Investoren hat sich zuletzt deutlich gewandelt.

Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft.



Derzeit nennen internationale Fondsmanager nicht mehr Inflation als das aus ihrer Sicht größte Risiko für die Märkte, sondern eine restriktivere Geldpolitik der Notenbanken, und dies mit deutlichem Abstand vor den folgenden Risiken. Dies ergibt eine aktuelle Umfrage der Bank of America unter 330 dieser Investoren, die auf der ganzen Welt 968 Milliarden Dollar verwalten. Sie sagen dies zudem zum ersten Mal seit Mai 2018.

Zurzeit bewerten 42 Prozent der Befragten ihre Besorgnis über das Ende der lockeren Geldpolitik unter den Marktrisiken am höchsten. Vor einem Monat äußerten sich nur 22 Prozent in dieser Art und Weise. Die meisten dieser Investoren rechnen nun für das nächste Jahr mit zwei Zinsschritten der amerikanischen Notenbank Federal Reserve (Fed). Vor einem Monat lagen die Einschätzungen für ein oder zwei Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten noch in etwa gleichauf. Die jüngste Umfrage fand vom 3. bis 9. Dezember statt. Am Mittwochabend stimmte die Fed nun die Märkte darauf ein, dass sie schneller aus der extrem lockeren Geldpolitik aussteigen wolle, als bisher beabsichtigt, und deutete für das kommende Jahr drei Zinserhöhungen an.

Inflation nur vorübergehendes Phänomen

Dagegen lassen die Inflationsrisiken aus Sicht der befragten Fondsmanager deutlich nach. Sie folgen aktuell auf Platz zwei mit einem Anteil von 22 Prozent, während sich das Thema Inflation im November mit 33 Prozent noch auf Platz eins befand. Eine Mehrheit von 55 Prozent der Investoren hält die hohen Inflationsraten für ein nur vorübergehendes Phänomen. Im Vormonat belief sich der Anteil gleichwohl noch auf 61 Prozent. Die Inflationsrate in Deutschland etwa betrug nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im November 5,2 Prozent – so viel wie seit fast 30 Jahren nicht mehr.

Durch die bislang noch schwierig einzuschätzende Virus-Variante Omikron sind offenbar auch die Sorgen der Fondsmanager über ein stärkeres Wiederaufleben der Corona-Pandemie gewachsen. Hier vergleicht sich mit Blick auf das größte Marktrisiko nun ein Anteil von 15 mit zuvor 5 Prozent. Die übrigen Risiken rücken dagegen derzeit offenbar eher in den Hintergrund. Die Gefahr einer Preisblase an den Finanzmärkten nennen derzeit 8 Prozent der Fondsmanager als größtes Marktrisiko, gefolgt von der Geopolitik (6 Prozent) sowie China und der Ansteckungsgefahr von Kreditrisiken (4 Prozent).

Die gestiegenen Sorgen der Investoren über eine restriktivere Geldpolitik hätten ihre liquiden Mittel deutlich wachsen lassen, sagt die Bank of Amerika. Der Anteil der Barmittel in den Portfolios ist von durchschnittlich 4,4 Prozent im November auf zuletzt 5,1 Prozent gestiegen. Auch die Allokation der Anlagen falle deutlich defensiver aus, heißt es. Unter den Aktien sind Gesundheitswerte („Healthcare“) besonders gefragt. Es folgen Technologie – wenn auch auf dem niedrigsten Niveau binnen eines Jahres – Banken und Rohstoffe. Regional favorisieren viele Fondsmanager vor allem europäische Aktien und weniger amerikanische. In den Portfolios untergewichtet werden dagegen insbesondere Anleihen sowie Versorgeraktien und konjunkturunabhängige Konsumwerte. Auch Schwellenländer werden eher gemieden.

Die Investoren seien zwar vorsichtig, setzen aber insgesamt deutlich auf steigende Aktienkurse, heißt es. Die Erwartungen zum Wachstum der Weltwirtschaft und der Gewinne der Unternehmen hätten sich weiter stabilisiert beziehungsweise verbessert.