Fondsmanager Muzinich : „Die Euphorie macht mir Angst“

Herr Muzinich, erst hatten wir den Corona-Crash, nun die Corona-Rally. Wie außergewöhnlich ist das, was wir derzeit an den Börsen erleben?

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Ich bin jetzt seit mehr als 50 Jahren in der Branche tätig, aber die vergangenen Mo­nate halten keinem Vergleich stand. Das Virus und die Folgen haben mehrere Entwicklungen zusammengeführt, die es so noch nie in der Finanzgeschichte gab. Erstens waren wir Zeuge eines ökonomischen Experimentes in nie dagewesener Größenordnung: Die ganze Welt hat zeitweilig einen Großteil der wirtschaftlichen Aktivität eingestellt. Zweitens ist die westliche Welt, allen voran Amerika, in Folge dieses Experiments so hoch verschuldet wie nie zuvor in Friedenszeiten, was be­ängstigend ist. Und drittens leben wir nach wie vor in einer Zeit der Negativzinsen, die uns seit einigen Jahre begleiten. Wer sich verschuldet, bekommt dafür zusätzlich Geld. Das ist und bleibt für mich absurd.