Fondsmanager Klaus Kaldemorgen : „Der Vergleich mit der Finanzkrise ist absurd“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Was war da los?

Anfang 2016 gab es einen sehr starken Rückgang im Markt, der von China ausgegangen war. Damals war die Erwartung, dass China - so komisch das klingt - in eine Rezession rutscht. Die Folge waren Panikreaktion der chinesischen Anleger. Diese Reaktion war so extrem, dass China sich gezwungen sah, den Handel zu unterbinden. Dieses Problem hat sich dann auf viele andere Börsen ausgeweitet. In der Zeit fiel der Dax um 23 Prozent. Der Ölpreis fiel wie ein Stein auf etwa 25 US-Dollar. Nach drei Monaten war der Spuk wieder vorbei.

Sie wirken wirklich entspannt.

Wir haben eine Krise, ich will das wirklich nicht verniedlichen. Das erste und zweite Quartal dieses Jahres wird wirtschaftlich nirgendwo gut aussehen. Das ist aber zeitlich begrenzt. Epidemien sind auch an den Kapitalmärkten nicht neues. Was neu ist, ist das Ungleichgewicht zwischen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Risiken. Man versucht mit sehr brachialen Mitteln die Infektionen einzudämmen. Das aber bringt erhebliche wirtschaftliche Kosten mit sich. Wenn das gut geht, ist Corona spätestens Ende des zweiten Quartals soweit unter Kontrolle, dass die Infektionsraten zurückgehen.

Das heißt für Anleger jetzt was?

Zähne zusammenbeißen.

Für Zukäufe könnte so mancher aber vielleicht ja doch aktiv werden.

Absolut. Da bietet sich derzeit die eine oder andere gute Gelegenheit. Damit sollte man auch nicht allzu lange warten.

Mehr zum Thema 1/

Was könnte sich da lohnen?

Die sogenannten Blue-Chips sind bestimmt einen Blick wert. Noch besser ist vermutlich die Investition in einen globalen Aktienfonds, der in globalen Wachstumsmärkte investiert. Auch europäische Dividendentitel haben in den vergangenen Tagen an Attraktivität gewonnen.

Ist das Börsenjahr 2020 nach dem schwarzen Montag noch zu retten?

Davon gehe ich aus. Ich erachte die Krise als zeitlich begrenzt, sie wird gefolgt sein von Nachholeffekten. So scheu das Kapital manchmal auch ist, so gierig wird es, wenn die wirtschaftlichen Vorzeichen wieder ins Plus drehen. Alle, die jetzt geflohen sind, kommen dann auch wieder zurück.