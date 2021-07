Internetfonds : Neue Anlageideen für die Digitalisierung

Fondsmanager Jan Beckers hält einige Softwareunternehmen an der Börse für zu teuer. Den Aufwärtstrend am Aktienmarkt hält er derzeit für nicht gefährdet.

Fondsmanager Jan Beckers, in der Start-up-Welt als Mitgründer von Unternehmen wie Finleap, Hitfox und Heartbeat Labs bekannt, hält die Kurse von einigen Softwareunternehmen inzwischen für überreizt. Lizenzsoftwareanbieter mit ihrem Geschäftsmodell der „Software as a Service“, die durch Trends wie Cloud-Computing einen Wachstumsschub erfahren haben, stehen daher nicht in seinem Fokus. „Inzwischen sind Bewertungen mancher Softwareunternehmen so hoch, dass wir kein großes Renditepotential mehr für unsere Anleger sehen“, sagt Beckers im Gespräch mit der F.A.Z. Deshalb habe sich sein Aktienfonds Internet Global Leaders zum Beispiel vom Softwareunternehmen Atlassian getrennt, das bekannt ist für Dienste wie Bamboo oder Bitbucket und Wiki-Programme wie Confluence.

170 Prozent Rendite im Jahr 2020

Beckers ist als Fondsmanager bisher überdurchschnittlich erfolgreich. Wie er der F.A.Z. exklusiv mitteilt, hat die von ihm 2017 gegründete Fondsgesellschaft BIT Capital inzwischen die Marke von 1 Milliarde Euro an Kundenvermögen genommen. Gut 900 Millionen Euro stecken im Fonds BIT Global Internet Leaders 30, gut 100 Millionen Euro im erst im November aufgelegten, etwas breiter investierenden Technologieaktienfonds BIT Global Leaders. Zu der in dieser kurzen Zeit starken Zunahme der verwalteten Kundenvermögen haben Mittelzuflüsse und die Wertentwicklung der Fonds beigetragen: Besitzer des BIT Global Internet Leaders erzielten 2020 eine Rendite von rund 170 Prozent, dieses Jahr kamen weitere 35 Prozent hinzu. Derzeit sind rund 40 Internetaktien in dem Fonds, darunter zu 30 Prozent Fintechs und Neobanken wie die russische TCS, die über eine Smartphone-App Wertpapier- und Kreditgeschäft betreibt.