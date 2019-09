Fintechs : Evolution ist die neue Revolution

Wird das Jahr 2019 das Jahr der Fintechs? Oder wird der Markt wieder auf ein Normalmaß geschrumpft? Für beide Thesen gibt es gute Argumente dafür und dagegen: So meldeten die Wirtschaftsprüfer von PWC im Juli, dass den Fintechs hierzulande eine beispiellose Pleitewelle droht. Dieselben Wirtschaftsprüfer haben aber auch eine Studie veröffentlicht, laut der es eine genau so beispiellose Übernahmewelle gibt. Gleichzeitig gibt es immer mehr Rekordinvestitionen in die einzelnen Fintechs. So wuchs die Handybank N26 mit einem Wert von 3,1 Milliarden Euro in diesem Jahr zum wertvollsten deutschen Start-up heran. Die Branche entwächst den Kinderschuhen und wird nun erwachsen. Und wie junge Erwachsene geht sie dabei nun ganz eigene Wege.

Das interessanteste Beispiel dieser Tage dafür ist Scalable Capital, das nun mit Raisin kooperiert, welches hierzulande unter der Marke Weltsparen am bekanntesten sein dürfte. Scalable Capital ist ein Robo-Advisor: Der Kunde gibt seine Anlagepräferenzen ein und der Robo-Advisor bietet ihm daraufhin ein maßgeschneidertes Paket an, in das er investieren kann. Weltsparen dagegen spezialisierte sich darauf, die höchsten Zinsen für das Tages- und Festgeld europaweit zu suchen und den Kunden anzubieten. Durch die Kooperation bietet Scalable nun seinen Kunden an, auch kurzfristig ihr Geld weg vom Aktienmarkt hin zum Tages- oder Festgeld hinzubewegen. So kann Scalable das Geld trotzdem im Kreislauf halten, wogegen bisher nur eine Abbuchung möglich war.