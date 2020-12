F.A.Z. exklusiv : Das neue Aktienjahr verheißt Dax-Rekorde

Aktualisiert am

Trotz Corona und einer deutlichen Kurserholung erwarten Analysten im Jahr 2021 viel von den Aktienmärkten. Dies zeigt eine Umfrage dieser Zeitung. Doch es gibt so einige Stolpersteine.

So gut wie kein Volkswirt oder Analyst hat vor einem Jahr ein solch außergewöhnliches und turbulentes Börsenjahr erwartet wie es tatsächlich eingetreten ist. Auch damit, dass sich so viele Aktienmärkte von dem Kursrutsch im Frühjahr nach dem Ausbruch der Pandemie so schnell und deutlich wieder erholt haben, hat kaum jemand gerechnet.

In der Jahresbilanz jedenfalls liegen viele Indizes im Plus, zum Teil gibt es sogar neue Rekorde wie in den Vereinigten Staaten. Vor allem die Zulassung erster, im Test sehr erfolgreicher Impfstoffe hat Anlegern zuletzt große Hoffnung beschert. Darüber hinaus sorgten Zeichen von wirtschaftlicher Erholung für Aufwind.