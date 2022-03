Normalisierung der Geldpolitik : EZB will Leitzinsen „schrittweise“ anheben

Die Europäische Zentralbank (EZB) belässt den Leitzins unverändert und behält ihre Anleihekäufe zunächst bei. Das hat der EZB-Rat, das oberste geldpolitische Gremium der Notenbank, am Donnerstag mitgeteilt. Die Anleihekäufe des Krisenprogramms PEPP sollen Ende März auslaufen. Der sogenannte Einlagensatz verbleibt bei minus 0,5 Prozent, damit müssen Banken weiterhin Negativzinsen auf ihre Einlagen bei der Notenbank zahlen.

„Wenn die eingehenden Daten die Erwartung stützen, dass sich die mittelfristigen Inflationsaussichten auch nach dem Ende unserer Nettokäufe von Vermögenswerten nicht abschwächen werden, wird der EZB-Rat die Nettokäufe im Rahmen des APP im dritten Quartal beenden“, schreibt die Notenbank.

Zu möglichen Zinserhöhungen meldete der Rat: „Etwaige Anpassungen der EZB-Leitzinsen werden einige Zeit nach dem Ende der Nettokäufe des EZB-Rats im Rahmen des APP erfolgen und schrittweise vorgenommen werden“, heißt es. Der Rat betonte die Flexibilität, mit der es angesichts der neuen Unsicherheit durch den Ukrainekrieg vorzugehen gelte. Details will EZB-Präsidentin Christine Lagarde in der anschließenden Pressekonferenz erläutern.

Offenkundig geht die EZB vorsichtig vor angesichts der neuen Unwägbarkeiten für die Wirtschaft des Euroraums. Sie scheint die geplanten Normalisierung der Geldpolitik aber nicht grundsätzlich auf Eis zu legen.

Mit dem Krieg waren die Zinserwartungen gefallen

In der vorigen Sitzung des EZB-Rates Anfang Februar hatte Lagarde für Aufsehen gesorgt, weil sie auf Nachfrage nicht mehr ausschließen wollte, dass die Leitzinsen noch in diesem Jahr steigen könnten. Das hatte die Zinserwartungen an den Finanzmärkten deutlich steigen lassen. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer hatte sogar damit gerechnet, dass die Notenbank nun in zwei Schritten noch in diesem Jahr die Negativzinsen abschaffen würden. Seit dem Angriff auf die Ukraine sind die Erwartungen für Leitzinserhöhungen aber zurückgegangen. Christian Keller, der Chefvolkswirt der Barclays Bank, erwartet in diesem Jahr jetzt sogar gar keine Zinserhöhungen mehr. In dieser Frage gehen die Einschätzungen der EZB-Beobachter allerdings auseinander.

Die Notenbank steht vor einer großen Herausforderung: Einerseits ist die Inflation stark gestiegen. Das hat die Notenbank auch zur Überarbeitung ihrer Inflationsprognosen gezwungen. Andererseits hat der Ukrainekrieg für neue Unsicherheit auch hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung gesorgt.

Jetzt gibt es das schreckliche Kriegsgeschehen. Und mit ihm die Sorge, dass die Wirtschaft in der Eurozone doch schwereren Verwerfungen ausgesetzt sein könnte. Das könnte „Stagflation“ bedeuten: eine sehr schwache Wirtschaftsentwicklung bei gleichzeitig hoher Inflation durch den Energiepreisschock. „Einzelne Vertreter des EZB-Rats haben zuletzt ein Stagflations-Szenario für die Eurozone nicht mehr ausschließen wollen“, sagt Christian Reicherter, Analyst der DZ Bank: „Wir halten es für durchaus wahrscheinlich, dass diese Befürchtungen mit Blick auf das laufende und kommende Quartal Realität werden.“

„Das ist das größte Risiko: Dass wir die gleichen Erfahrungen machen wie in den 1970er Jahren”, sagte der langjährige EZB-Chefvolkswirt Otmar Issing der Nachrichtenagentur Bloomberg. Stagflation sei „die schlechteste Kombination für eine Zentralbank“. Er empfahl den EZB-Ratsmitgliedern, sich auf die Eindämmung der Inflation zu konzentrieren und mit einer Reduzierung der Wertpapierkäufe zu beginnen.

Ökonom Fratzscher erwartet bis zu 10 Prozent Inflation

Im Februar hatte die Inflationsrate im Euroraum schon 5,8 Prozent betragen. Wegen der Verzögerungen bei der Datenerhebung ist darin der kräftige Energiepreisanstieg nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine noch gar nicht enthalten. Entsprechend dürfte die Inflation noch weiter steigen. Der Chef des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, sagte am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk, wenn es etwa einen Lieferstopp für russisches Gas geben würde, „würden die Preise nochmal sehr stark ansteigen“. Dann könnten es „deutlich mehr“ als fünf Prozent werden.

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, ging bezüglich der Inflation noch einen Schritt weiter und warnte infolge des Kriegs von einer Teuerung von bis zu zehn Prozent. „Wahrscheinlich wird es im laufenden Jahr Inflationsraten von deutlich über fünf Prozent geben“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Im Fall einer Eskalation des Kriegs und immer neuer Sanktionen kann es sogar Richtung zehn Prozent gehen.“

In jedem Fall aber bedeutet die neue Situation mehr Unsicherheit - und Mitglieder des EZB-Rates wie der französische Notenbankchef François Villeroy de Galhau plädierten deshalb für mehr „Optionalität“, das heißt, die EZB solle sich mehr Spielraum offenhalten, um flexibel auf mögliche Kriegsfolgen und den Energiepreisschock reagieren zu können. Das fand offenbar auch Unterstützung anderer Ratsmitglieder. Flexibilität sei das „Gebot der Stunde“, sagte Chefökonomin Fritzi Köhler-Geib von der Förderbank KfW. Der griechische Notenbankchef Yannis Stournaras hingegen hatte öffentlich sogar dafür plädiert, erst mal ganz auf dem alten Kurs zu bleiben - und mindestens bis zum Jahresende weiter Anleihen zu kaufen.