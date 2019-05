Finanzstabilität : EZB fürchtet Konjunkturabschwung

Die Europäische Zentralbank rechnet in einer Rezession mit deutlichen Kursverlusten an den Finanzmärkten. Nationale Schutzmaßnahmen wie den jüngst in Deutschland beschlossenen Kapitalpuffer hält sie für angebracht.

Die Europäische Zentralbank (EZB) befürchtet im Zuge eines konjunkturellen Abschwungs größere Kursschwankungen an den Finanzmärkten. „Falls sich die Abwärtsrisiken in den Wachstumserwartungen materialisieren, können die Risiken für die Finanzstabilität zunehmen“, sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos am Mittwoch anlässlich der Veröffentlichung des halbjährlichen Berichts zur Finanzstabilität im Euroraum.

Nach seinen Worten sind die Wachstumsaussichten von zentraler Bedeutung für die größten Risiken im Finanzsektor. Die EZB verweist auf die jüngsten Kursschwankungen an den Finanzmärkten, die durch Zweifel am künftigen Wachstum ausgelöst worden sind. Unerwartet schwache Wachstumsraten sowie eine Eskalation in den internationalen Handelskonflikten, insbesondere zwischen den Vereinigten Staaten und China, können weitere Kursverluste von Vermögenswerten wie zum Beispiel von Wertpapieren bewirken.

Lockere Kreditstandards machen Sorgen

Vor allem im Unternehmensbereich sehen die EZB-Volkswirte derzeit besonders hohe Risiken einer Neubewertung. Das gilt weniger für die Adressen mit hoher Kreditwürdigkeit, sondern vielmehr für die finanzschwachen Unternehmen, die das Umfeld extrem niedriger Zinsen für eine höhere Verschuldung genutzt haben.

Hier verweist die EZB auch auf die Lockerung der Kreditvergabestandards, die sie schon seit längerem beobachtet. Die EZB hält es für richtig, dass in einigen Ländern die Aufseher den antizyklischen Eigenkapitalpuffer für Banken eingeführt haben.

Am Montag hat der Ausschuss für Finanzstabilität, dem Vertreter des Bundesfinanzministeriums, der Bundesbank und der Finanzaufsicht Bafin angehören, auch für deutsche Institute einen solchen zusätzlichen Schutzring beschlossen. Dieser wird ab dem dritten Quartal 0,25 Prozent der Bilanzrisiken wie zum Beispiel der Kredite betragen.

Und immer wieder Italien

Die deutschen Banken müssen bis Juli 2020 zusätzliches Eigenkapital von 5,3 Milliarden Euro aufbauen. Das sehen die Aufseher als beherrschbar, weil ausreichend überschüssiges Eigenkapital im deutschen Bankensystem vorhanden ist. In Frankreich wird der Kapitalpuffer im kommenden Jahr mit 0,5 Prozent doppelt so hoch liegen wie in Deutschland. In Irland vom 5. Juli 2019 an mit 1 Prozent sogar vier Mal so hoch.

Einen Konjunkturabschwung fürchtet die EZB auch wegen der Auswirkungen auf überschuldete Eurostaaten wie zum Beispiel Italien. Die Zweifel an deren Schuldentragfähigkeit könnten zu schlechteren Finanzierungskonditionen, also höheren Risikoaufschlägen für die Staatsanleihen führen.

Weiter schwach stufen die EZB-Fachleute die Profitabilität der Banken im Euroraum ein. Die Eigenkapitalrendite des gesamten Bankensektors schätzt die EZB in den kommenden zwei bis drei Jahren auf rund 6 Prozent. Ein großer Teil der Banken aus dem Euroraum werde nicht die von den Investoren geforderte Eigenkapitalverzinsung zwischen 8 und 10 Prozent erreichen. Grundsätzlich stuft die EZB die Widerstandsfähigkeit der europäischen Banken aufgrund der höheren Eigenkapitalausstattung aber als gut ein.