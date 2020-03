Anleger in Angst : Europäische Zentralbank erhöht Wertpapierkäufe

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Überdurchschnittlich stark verminderte sich der Börsenwert der Lufthansa um beinahe 12 Prozent. Der Aktienkurs der Deutschen Bank fiel um mehr als 8 Prozent und damit den niedrigsten Stand aller Zeiten; insgesamt halten die Anleger Deutschlands größtes Geldhaus damit noch für ungefähr 11 Milliarden Euro wert. Die Anteile an den Automobilherstellern Volkswagen und Daimler, dem Zulieferer Continental oder dem Energieunternehmen RWE verbilligten sich ebenfalls im Handelsverlauf um 8 bis 10 Prozent.

Auch der Ölpreis sank abermals – ein Fass (159 Liter) der Sorte Brent kostete 4 Prozent weniger als am Tag zuvor. Der Euro wertete hingegen leicht auf gegenüber dem Dollar und bestätigt damit den Trend seitdem sich das Coronavirus gerade auch außerhalb Chinas ausbreitet und immer mehr Unternehmen dazu zwingt, das eigene Geschäft einzuschränken. Kurverluste erlitten hingegen italienische Staatsanleihen, deren Rendite sich erhöhte.

Die Weltgesundheitsorganisation stuft die Folgen der Coronavirusausbreitung mittlerweile als Pandemie ein. Der amerikanische Präsident Donald Trump kündigte am Mittwochabend an, dass Europäer aus dem Schengenraum vorübergehend nicht in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen.

In nicht einmal einer Handelswoche hat der Dax nun schon 16 Prozent eingebüßt, seit Mitte Februar sogar schon ungefähr 40 Prozent. Das keine vier Wochen zurückliegende Rekordhoch von knapp unter 13.800 Punkten ist heute wieder weit entfernt.

Wegen der Viruskrise hatten andere Zentralbanken bereits ihre Geldpolitik deutlich gelockert. Die amerikanische Notenbank Federal Reserve und die Bank von England senkten außerplanmäßig ihre Leitzinsen um jeweils einen halben Prozentpunkt.