Europäische Zentralbank : Die wahren Gründe der Nullzinsen

Sie gehört zu den ebenso spannenden wie umstrittenen Fragen: Warum sind die Zinsen derzeit so außergewöhnlich niedrig? Philip Lane, seit Juni Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), hat sich in der vergangenen Woche in einer Dinnerrede in Dublin bei der „National Treasury Management Agency“, der irischen Schuldenverwaltung, dazu geäußert. Lane nannte vor allem drei Gründe, warum die Realzinsen, also die Zinsen nach Abzug der Inflation, in der Eurozone schon seit längerem sehr niedrig und zum Teil auch negativ seien. Ein Grund sei das sinkende Potentialwachstum in den Industrieländern; hinzu kämen demographische Trends, und nicht zuletzt spiele eine Verschiebung in den Portfolios der Finanzmarktteilnehmer zugunsten von sicheren Anlagen eine Rolle.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Was ist damit gemeint? Lane führte aus, das sinkende Niveau der Realzinsen könne man an den Renditen der Staatsanleihen beobachten, von denen sich viele andere Zinsen durch Risikoaufschläge ableiteten. Die reale Rendite der Staatsanleihen aber sei seit den achtziger Jahren kontinuierlich gesunken, bis auf ein historisch niedriges Niveau. Betrachte man die siebziger Jahre, so seien die Realzinsen rückblickend auch sehr tief gewesen, allerdings wegen der hohen Inflation. Im Gegensatz dazu seien die aktuellen niedrigen Realzinsen vor allem durch niedrige nominale Zinsen bedingt, bei einer zugleich niedrigen und stabilen Inflation. Die letzte Schätzung für die Inflation in der Eurozone lag am Freitag bei 1 Prozent für November, nach 0,7 Prozent im Oktober und 0,8 Prozent im September.

Veränderungen bei Produktivität und Demographie

Lane erläuterte, der fallende Trend in den Anleihenrenditen könne als Rückgang des sogenannten natürlichen oder neutralen Zinses interpretiert werden. Den könne man nicht beobachten; er beschreibe jenen kurzfristigen Realzins, bei dem die Wirtschaft entsprechend ihres Potentials wachse und die Inflation auf dem angestrebten Wert liege, so dass es keinen Grund für die Zentralbank zum Eingreifen gebe.

Dieser natürliche Zins sei in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Ein Grund dafür hänge mit dem Potentialwachstum in entwickelten Industriegesellschaften zusammen. Dieses sei in stark wachsenden Ländern wie den Schwellenländern deutlich höher als in fortgeschrittenen Industriegesellschaften. Das hänge damit zusammen, dass man in einer stark wachsenden Wirtschaft einen höheren Zins brauche. Denn so bekomme man die Ersparnisse zusammen, die für die hohen Investitionen notwendig seien, die man für das starke Wachstum brauche.

In den entwickelten Industrieländern hingegen sei diese Rate des Potentialwachstums in den vergangenen Jahren gesunken, sie sei auf weniger als die Hälfte des Wertes von vor 50 Jahren zusammengeschrumpft. Eine Rolle spielten dabei beispielsweise die Ausbreitung des technischen Fortschritts, die sich mit der zunehmenden Entwicklung einer Volkswirtschaft verlangsame, sowie eine Verschiebung zwischen dem produzierenden Sektor und dem Dienstleistungssektor, die zu einem langsameren Anstieg der Produktivität führe. Das mache etwa einen Prozentpunkt für das Potentialwachstum und den natürlichen Zins aus.

Als zweiten Grund für die niedrigen Zinsen betrachtet Lane die Demographie. Es gebe verschiedene Folgen der Alterung von Industriegesellschaften, die auf das Zinsniveau drückten. In den vergangenen 50 Jahren sei die demographische Entwicklung in den Industrieländern durch niedrige Geburtenraten und eine steigende Lebenserwartung geprägt gewesen. Das könne die Nachfrage nach Kapital bremsen, Investitionen könnten in einer alternden Gesellschaft weniger lohnend werden. Vor allem aber stiegen die Anreize zum Sparen. Die Menschen legten mehr Geld zurück, wenn sie wüssten, dass sie eine längere Phase im Ruhestand verbringen würden. Alle diese demographischen Effekte bezifferte Lane mit 1 bis 2 Prozentpunkten, um die der Realzins in der Zeit von 1980 bis 2050 schrumpfe, und zwar sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für die Eurozone.

Trend zu sicheren Anlagen

Der dritte Grund, den Lane für die niedrigen Zinsen anführt, ist eine Verschiebung in den Portfolios der Finanzmarktteilnehmer. Nicht nur im Nachgang der Finanzkrise sei offenkundig das Interesse an vermeintlich sicheren Anlagen wie Staatsanleihen von Ländern mit einem hohen Rating gestiegen, mit dem Ergebnis sinkender Renditen, während das Interesse an riskanten Unternehmensanleihen zurückgegangen sei, mit dem Ergebnis steigender Renditen in diesem Bereich. Zudem habe es eine weitere Verschiebung zwischen langfristigen und kurzfristigen Finanzanlagen gegeben, mit dem Ergebnis, dass der Aufschlag für eine längere Laufzeit ("Term premia") im Laufe der Zeit geringer geworden sei als früher.

Diese drei Faktoren - die Veränderung des Potentialwachstums, die Demographie und die Verschiebung in den Portfolios hin zu sicheren Anlagen - hätten dafür gesorgt, fasste Lane zusammen, dass der natürliche Zins in der Eurozone in den vergangenen Jahren bei null gelegen habe oder sogar negativ geworden sei.