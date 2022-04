Nach EZB-Äußerungen : Euro-Kurs steigt deutlich

Bis zu 1,0922 Dollar für eine Einheit: Der Eurokurs ist am Donnerstag ordentlich gestiegen. Führende europäische Notenbanker stellten eine Zinserhöhungen im Sommer in Aussicht.

Spekulationen auf eine nahende Zinserhöhung im Euroraum haben am Donnerstagmorgen den Eurokurs angetrieben. Für eine Einheit der Gemeinschaftswährung wurden bis zu 1,0922 Dollar bezahlt. Am Vorabend waren es noch rund 1,085 Dollar. Einige ranghohe EZB-Offizielle hatten sich für eine Verschärfung der Zinspolitik ausgesprochen, nachdem sich die Europäische Zentralbank (EZB) zuletzt eher zögerlich gezeigt und auch bei ihrer jüngsten Zinsentscheidung gegen eine Anhebung entschieden hatte.

Unter anderem hatte Bundesbankpräsident Joachim Nagel aufgrund der hohen Inflation in Deutschland eine erste Zinserhöhung im Sommer in Aussicht gestellt. EZB-Ratsmitglied Pierre Wunsch äußerte ebenfalls, er halte eine Leitzinserhöhung im Juli für möglich. Die hierfür notwendigen geldpolitischen Entscheidungen seien „natürlich von den Daten“ abhängig, sagte Wunsch in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Ein erster Zinsschritt seit Beginn der Corona-Krise im Juli sei „sicherlich ein Szenario, das ich in Betracht ziehen würde“, sagte der Präsident der belgischen Notenbank. Voraussetzung sei aber „eine weitere Inflationsüberraschung“. Wunsch hält auch eine Anhebung der Leitzinsen in den positiven Bereich bis zum Ende des Jahres für möglich. Auch hier machte Wunsch die geldpolitischen Entscheidungen von der Datenlage abhängig. Schon am Mittwoch hatte Ratsmitglied Martins Kazaks, der die lettische Zentralbank leitet, eine Zinserhöhung im Juli ins Spiel gebracht.

EUR/USD -- -- (--) Forex vwd Deutsche Bank BNP Paribas 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Auch EZB-Vizepräsident Luis de Guindos sprach sich in einem Bloomberg-Interview für eine erste Zinserhöhung im Juli aus. „Ich sehe keinen Grund, warum wir unser Programm zum Kauf von Vermögenswerten nicht im Juli auslaufen lassen sollten“, sagte de Guindos. Aus heutiger Sicht sei dann auch eine Zinserhöhung im Juli möglich. Der Vizepräsident hält aber auch einen Zinsschritt erst im September oder später für möglich und machte deutlich, dass die Entscheidung von der Datenlage abhänge.

Hinzu kommt, dass die Inflation im Euroraum im März nach endgültigen Zahlen auf ein Rekordhoch von durchschnittlich 7,4 Prozent gestiegen ist, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag auf Basis endgültiger Daten mitteilte.

Ein schnelleres Vorgehen der EZB gegen die Inflation setze voraus, dass sich die wirtschaftlichen Aussichten nicht deutlich verschlechterten, sagt Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. „Bleibt Europa von einer Energiekrise verschont, ist es wahrscheinlich, dass die EZB wie von unseren Experten erwartet im Herbst den Leitzins anhebt.“

Mehr zum Thema 1/

Die Notenbanken stehen vor einem Balanceakt: Erhöhen sie die Zinsen zu schnell oder kräftig, könnten Konjunktur und Arbeitsmarkt abgewürgt werden. Am Horizont steht das Szenario einer drohenden Stagflation, also der Kombination von steigenden Preisen und wirtschaftlicher Stagnation.

Auch Nagel warb bei der IWF-Frühjahrstagung in Washington für Umsicht. „Eine geldpolitische Vollbremsung wäre hingegen nicht sinnvoll“, sagt er. Man dürfe nicht zu hastig an der Zinsschraube drehen.