Kommission will auf Einlagensicherung zugreifen

Die jüngsten Pläne der EU-Kommission zur Vereinheitlichung der Bankenabwicklung dürften die deutschen Bedenken über eine europäische Einlagensicherung verstärken. Wie die F.A.Z. in der vergangenen Woche schon berichtet hatte, hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in einem Schreiben an die Kommission gegen das Vorhaben eines einheitlichen Krisenmanagements protestiert. Denn er sieht darin einen Verstoß gegen eine Abmachung der Eurogruppe vom Juni 2022, wonach die EU die Regeln für den Umgang mit strauchelnden Banken zwar stärker harmonisieren, zugleich aber den „Besonderheiten der nationalen Bankenmärkte“ gebührend Rechnung tragen soll.

Nach Auffassung der Sparkassen und der Volks- und Raiffeisenbanken ist das nicht der Fall, weil die Brüsseler Pläne die Institutssicherung der beiden Verbünde bedrohen können. Die Institutssicherung bedeutet für die Kunden von Sparkassen und Volksbanken einen vollständigen Einlagenschutz, weil jedes Mitgliedsinstitut in Schieflage von den anderen Mitgliedern aufgefangen wird. Doch nun will Brüssel über den EU-Bankenabwicklungsfonds stärker mitreden und gegebenenfalls auf die Sicherungstöpfe zugreifen, falls mittelgroße Banken abgewickelt werden müssen.

Ausdehnung des Abwicklungsregimes

Um dieses Ziel zu erreichen, dreht die Kommission nach Darstellung von Markus Ferber, CSU-Abgeordneter im Europäischen Parlament, an verschiedenen Stellschrauben: von der Bewertung des öffentlichen Interesses im Krisenfall, dem Liquiditätszugang im Abwicklungsfall über Mittel aus den Einlagensicherungssystemen bis zur Anspruchshierarchie. Zwar hält Ferber mehr Kohärenz in der Bankenabwicklung für wünschenswert, aber eine Ausdehnung des Abwicklungsregimes werde es nicht umsonst geben. Abwicklungsplanung sei aufwendig und teuer und sei gerade bei kleineren Instituten kein Gewinn mit Blick auf die Finanzstabilität.

„Wenn die bewährten Institutssicherungssysteme von Sparkassen und Genossenschaftsbanken durch die neuen Krisen-Regeln infrage gestellt werden, ist weder für Bankkunden noch für die Finanzstabilität etwas gewonnen“, kritisiert Ferber. Bislang war vorgesehen, dass die Kommission ihre Pläne am 18. April vorstellen will. Dann will auch der Dachverband der Banken und Sparkassen, die Deutsche Kreditwirtschaft (DK), dazu Stellung nehmen.

Schwächere Position

Bisher ist bekannt, dass Brüssel auf Töpfe für die Einlagensicherung zurückgreifen will, um die Abwicklung von Banken zu erleichtern, falls deren eigene Mittel nicht dazu ausreichen. Dazu sind verschiedene Änderungen notwendig, insbesondere sollen die Einlagensicherungssysteme in der Gläubigerhierarchie eine schwächere Position erhalten, damit diese Mittel für die Abwicklung genutzt werden können.

Offenbar will Brüssel auf die Töpfe zugreifen, die zur Abdeckung der gesetzlich garantierten Einlagensicherung von 100.000 Euro je Kunde und Bank aufgebaut worden sind. Hier liegen in den drei Töpfen der Sparkassen, Volksbanken und privaten Banken insgesamt 12 Milliarden Euro, mit denen die gesetzlich garantierten Einlagen von mehr als 2 Billionen Euro geschützt werden sollen.