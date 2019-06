Ab Montag erkennt die EU die Börse in Zürich nicht mehr als gleichwertigen Finanzplatz an. Was bedeutet das für die Anlage in Schweizer Aktien?

An diesem Montag beginnt für die Schweizer Börse Six Swiss Exchange ein neue Zeitrechnung. Die Schweiz verliert ihren Status als „äquivalenter Drittstaat“ im Börsenhandel in der Europäischen Union. Die EU erkennt die Schweizer Börsenregulierung also nicht mehr als gleichwertig mit der eigenen an.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.

Diese Maßnahme beruht nicht auf einem Fehlverhalten der Six. Technisch gibt es an dem Schweizer Rechtsrahmen nichts auszusetzen. Es handelt sich um ein politisches Manöver. Die EU-Kommission hatte die Schweizer Börsenäquivalenz bis Ende Juni befristet, um die Schweizer Regierung dazu zu bewegen, bis dahin das seit Dezember auf dem Tisch liegende Rahmenabkommen zu unterschreiben.