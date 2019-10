Investmentfonds : ETF-Anleger werden zur Großmacht an den Märkten

Aktive Fondsmanager verlieren an der Börse immer mehr an Bedeutung. Werden all die Anleger in passiven Indexfonds zur gefährlichen Herde?

Wenn sie Geld an der Börse anlegen wollen, greifen immer mehr Anleger zu börsengehandelten Indexfonds, die schlicht die Wertentwicklung eines bestimmten Index nachbilden. In den Vereinigten Staaten haben solche passiven Fonds, die vor allem unter dem Kürzel ETF bekannt sind, im August erstmals mehr Geld verwaltet als aktive Fondsmanager, die je nach Marktlage bestimmte Wertpapiere für ihre Fonds ver- oder zukaufen.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Dieser Zäsur, die das Analysehaus Morningstar im September recht nüchtern in seinen Standardveröffentlichungen abhandelte, ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte vorangegangen: Demnach haben Anleger in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 1,3 Billionen Dollar aus aktiv gemanagten Amerika-Aktienfonds abgezogen und 1,4 Billionen Dollar in passive Indexfonds investiert. Stand August lag die Marktaufteilung bei 50,15 Prozent in passiven Fonds und 49,85 Prozent in aktiven.

In Europa und Deutschland führen die aktiven Fondsmanager zwar noch immer deutlich, doch auch hier ziehen viele Anleger inzwischen die passive Geldanlage vor, zumal beim ETF deutlich geringere Gebühren anfallen, und viele Untersuchungen schon gezeigt haben, dass aktive Fondsmanager im Schnitt mit ihren Eingriffen längerfristig keinen Mehrwert schaffen.

Darf's ein wenig mehr sein?

Das hat natürlich Auswirkungen auf die Börsen: So halten passive Indexfonds inzwischen rund 20 Prozent des Streubesitzes europäischer Standardwerte, wie Dorothee Blessing, die Deutschland-Chefin der amerikanischen Großbank JP Morgan, kürzlich berichtete. Der Kauf einzelner Aktien nehme dagegen immer weiter ab.

Was reizt die Anleger so an diesen passiven Indexfonds und wie verhalten sie sich in den aktuell sehr bewegten Börsenzeiten? Die Auswahl an ETF-Produkten ist riesig. Zu den großen Aktienindizes wie den amerikanischen S&P 500, die Eurozonen-Auswahl Euro Stoxx 50 oder den deutschen Leitindex Dax haben so gut wie alle Anbieter etwas im Programm – im ETF liegen dann schlicht Aktien der jeweiligen Einzelwerte des Indexes. Durch die Gewichtung verschiedener Faktoren versuchen die Fondsgesellschaften darüber hinaus Anlagestrategien aktiver Fondsmanager zu imitieren, so dass sich jeder Anleger mit seinem jeweiligen Risiko- oder Sicherheitsbedürfnis wohl fühlt.

Angesichts der Volumina, die in passiven Indexfonds inzwischen gehandelt werden, bietet ein Blick in die aktuellen Trends auf dem ETF-Markt ein gutes Bild von dem Befinden der Anleger. Welche Fonds sind gerade besonders gefragt, welche eher nicht? Als gutes Produkt für ängstliche Anleger bewerben die großen ETF-Gesellschaften solche Indexfonds, die versuchen, allzu hohe Kursschwankungen zu vermeiden. Werte, die in der Vergangenheit zu hektischen Ausschlägen geneigt haben, werden in solchen Spezial-Indizes aussortiert. Die ETF, die meist so etwas wie Minimum Volatility im Beinamen tragen, vereinen dann zum Beispiel nur diejenigen Aktien aus dem S&P 500, die keine größeren Schwankungen aufweisen und sollen eine geradelinigere und verlässlichere Kursentwicklung als der herkömmliche betrachtete Aktienindex bieten.