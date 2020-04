Finanzmarkt-Ausblick : Enttäuschter Ölmarkt, optimistische Aktienbörse

Die Vereinbarung der ölproduzierenden Länder auf eine massive Förderkürzung hat am Ölmarkt kaum eine Resonanz hervorgerufen. Nachdem schon am Donnerstag vor dem ursprünglichen Beschluss der Preis für das Barrel (159 Liter) der Nordseeölsorte Brent von fast 36 auf 32 Dollar gefallen war, bewegt sich der Preis seitdem auf diesem Niveau, von einem kurzen Ausschlag in der Nacht zum Dienstag einmal abgesehen. Im Mai und Juni wollen die Mitglieder des Ölkartells Opec und ihre Partner insgesamt täglich 9,7 Millionen Barrel (je 159 Liter) weniger fördern. Auch danach soll bis zum 30. April 2022 weniger produziert werden.

Erstens hatte die Förderkürzung in dieser Höhe schon vorher als Mindesterwartung und eigentlich zu gering gegolten. Ölmarkt-Analysten gehen davon aus, dass die Ölnachfrage im zweiten Quartal um 15 Millionen Barrel am Tag sinken wird. Zweitens bezieht sich die Kürzung auf das Niveau von Oktober 2018, die aber höher war als zuletzt, so dass die Förderkürzung de facto niedriger ausfällt als erwartet. Drittens gibt es Zweifel am Bestand der Vereinbarung. So kam diese nur zustande, weil Mexiko zugestanden wurde, seine Fördermenge um 75 Prozent weniger zu kürzen als ursprünglich geplant. Zudem hat Amerikas Präsident Donald Trump zwar angekündigt, die Vereinigte Staaten seien bereit, ihre Ölproduktion entsprechend zu kürzen. Doch ob dies angesichts des geringen Einflusses der Regierung auf die Branche auch funktioniert wird bezweifelt. Da sich der Ölpreis zudem nicht erholt, wird es wohl bei einer sozusagen automatischen Förderkürzung der auf diesem Niveau nicht wettbewerbsfähigen Industrie bleiben. Die Vereinbarung werde den drastischen Aufbau von Lagerbeständen in den kommenden Monaten nicht verhindern und die Preise im physischen Markt würden unter Druck bleiben, resümierte Martijn Rats, Ölanalyst von Morgan Stanley laut der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Der Aktienmarkt wird am Dienstag dagegen fester erwartet. Der Broker IG taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Handels nach dem langen Osterwochenende zunächst auf 10.792 Punkte und damit 2,15 Prozent höher als am Gründonnerstag. Etwas weniger optimistisch zeigt sich mit einem Aufschlag von 1,5 Prozent kurz nach 8 Uhr der vorbörsliche X-Dax. Die Société Générale stellt ihn gar nur 0,6 Prozent höher.

Alles in allem sollten dennoch unerwartet positive Handelsdaten aus China für gute Stimmung sorgen. Die Ausfuhren schrumpften zwar im März, aber bei weitem nicht so stark wie befürchtet. Sollte China nun mit vergleichsweise geringen wirtschaftlichen Einbußen durch die Pandemie kommen, wäre das positiv für die Weltwirtschaft, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. Auch der Terminhandel auf den amerikanischen Markt zeigt für diesen am Dienstag aktuell einen Aufschlag von deutlich mehr als 1 Prozent an.

Am Ostermontag hatte der marktbreite S&P-500-Index allerdings um 1 Prozent nachgegeben, der Nasdaq-100-Index an der technologielastigen Nasdaq-Börse allerdings, angeführt von Tesla, Netflix und Amazon 1 Prozent gewonnen.

Sollte der Dax zum Wochenauftakt zulegen, könnte der Dax seinen positiven vorösterlichen Trend fortsetzen. In den vier Handelstagen vor Ostern hatte er seine Kursgewinne seit dem Corona-Crash-Tief Mitte März um 11 Prozentpunkte auf 28 Prozent ausgebaut. Dennoch notiert der deutsche Standardwerteindex noch rund 22 Prozent unter dem Stand vom 22. Februar. Angesichts erster Lockerungen der Anti-Pandemie-Maßnahmen, schreibt dennoch etwa Marktexperte Christian Apelt von der Landesbank Helaba: „Ein Hauch von Entspannung macht sich breit.“

Andere Beobachter werden nicht müde zu betonen, dass es sich um eine "Bärenmarktrally” handeln dürfte, in der auf einen starken Absturz zwischenzeitlich deutliche Erholungsbewegungen folgen, bevor es zu weiteren Kurseinbrüchen kommt. "Die Unsicherheiten bleiben extrem hoch", hieß es in einer aktuellen Studie der DZ Bank. In den Gewinnschätzungen der Analysten würden sich die Folgen der Corona-Krise demnach bisher nur unzureichend wiederfinden. Und die Vielzahl an Reduzierungen der Unternehmensausblicke und Streichungen von Dividenden zeigten, wie ernst die Lage sei. Gleichwohl berge die aktuelle Situation auch Chancen für risikobereite Investoren.

Aktienmarktexperte Robert Halver sieht in den anstehenden Osterfeiertagen nun den „Puddingtest“ für die Märkte. „Setzen in der nächsten Woche Dax und Co. ihre, wenn auch schwankungsstarke, Befestigung fort, stehen die Zeichen mindestens für eine Bodenbildung gut“, schreibt er in einem Marktkommentar. „Anderenfalls könnten umfangreiche Gewinnmitnahmen zu erneuten Kursrücksetzern von nervösen Anlegern führen.“