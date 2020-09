Trennung vom Energiegeschäft : Stresstest für Siemens Energy

Siemens-Aktionäre bekommen Siemens Energy nicht geschenkt. Derlei Märchen gehen um, wenn Konzerne Geschäfte abspalten und an die Börse bringen; oder – wie es in der Fachsprache heißt – einen Spin-off machen. Und wer das partout nicht glauben will, wird am 28. September eines Besseren belehrt. Wenn für die neue Aktie des Energietechnikkonzerns in Frankfurt die Börsenglocke läutet, wird der Aktienkurs von Siemens nämlich ganz plötzlich eine Kursdelle bekommen.

Der 25. September ist der Tag, an dem das Energiegeschäft des Konzerns mit Kraftwerken, Windenergie, Öl- und Gasexplorationsanlagen sowie Stromübertragung aus der Siemens AG formal herausgetrennt wird. Deren Anteilseigner bekommen am 28. September für zwei Siemens-Aktien eine neue Siemens Energy ins Depot. Mit dem ersten festgestellten Energy-Kurs gibt es zugleich auf die Aktie der Siemens AG einen Abschlag, so wie am Tag nach der Hauptversammlung die ausgeschüttete Dividende abgezogen wird. Schließlich ist das Vermögen des Konzerns um die Energy-Aktivitäten gemindert worden.