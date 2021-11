Aktienkurs gibt nach : Musk verkauft Tesla-Anteile im Wert von fast sieben Milliarden Dollar

Tesla-Chef Elon Musk hat in der abgelaufenen Woche Aktien des Elektroauto-Herstellers im Wert von insgesamt 6,9 Milliarden Dollar verkauft. Nach Angaben der amerikanischen Börsenaufsicht trennte sich Musk allein am Freitag von 1,2 Millionen Tesla-Papieren. In der gesamten Woche waren es 6,36 Millionen. Über die Woche büßte der Aktienkurs 15 Prozent ein.

Musk, der als reichster Mensch der Welt gilt, ist der größte Aktionär des Konzerns. Am 6. November hatte er via Twitter die Veräußerung von 10 Prozent seiner Anteile in Aussicht gestellt und dies an den Ausgang einer Twitter-Abstimmung über diese Frage geknüpft. Da er diese Bedingung für erfüllt sah, begann er vergangene Woche mit den Verkäufen. Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters zufolge müsste Musk noch rund 10 Millionen Papiere losschlagen, um sein Versprechen zu erfüllen.

Analysten vermuten, dass Musk seine Banken angewiesen hat, die Papiere möglichst kursschonend abzustoßen. „Er nutzt angesichts der hohen Kurse die Gunst der Stunde“, sagte Frank Schwope von der NordLB. Der Verkauf der Papiere deute auch darauf hin, dass Musk der Aktienkurs zu hoch geworden sein könnte. „Vielleicht macht sich Musk auch Sorgen um die hohe Marktkapitalisierung beziehungsweise den Wert seiner Aktien, da die Konkurrenz mit Rivian, Lucid, NIO, Xpeng und andere deutlich zunimmt“, meint Schwope. Auch Musks Bruder Kimbal soll Medienberichten zufolge ein großes Aktienpaket verkauft haben.

Der Tesla-Kurs ist dieses Jahr massiv gestiegen, besonders im Oktober. Der Börsenwert des Autobauers stieg im Zuge der Kursrally auf mehr als eine Billion Dollar. In der vergangenen Woche gab die Marktkapitalisierung dann um rund 187 Milliarden Dollar nach. 11 Wochen hintereinander hatten sie und der Kurs zuvor zugelegt. Das Kursplus im Vergleich zum Jahresstart beläuft sich immer noch auf mehr als 46 Prozent. Damit ist Tesla weiterhin der wertvollste Autohersteller der Welt. Zum Handelsschluss am Freitag lag der Kurs bei etwas mehr als 1033 Dollar.