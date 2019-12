420 Dollar : Tesla erreicht Elon Musks berüchtigte Zahl

Es war ein Tweet, der einschlug wie eine Bombe: „Denke darüber nach, Tesla für 420 Dollar von der Börse zu nehmen. Finanzierung gesichert.“ Das schrieb Elon Musk, der Vorstandsvorsitzende des Elektroautoherstellers, im August 2018. Die Nachricht traf die Finanzmärkte unvorbereitet. Es war zwar bekannt, dass Musk ein gespaltenes Verhältnis zur Börse hat und sogenannte „Short-Seller“ verachtet, also Leerverkäufer, die auf fallende Kurse wetten.

Aber dass er so weit gehen würde, Teslas möglichen Abschied von der Börse zu verkünden und dabei einen konkreten Preis zu nennen, war nicht erwartet worden. Und gerade seine Behauptung, die Finanzierung des Vorhabens sei gesichert, sorgte angesichts der Komplexität einer solchen Transaktion für einige Verwunderung. Manche munkelten, Musk habe womöglich unter dem Einfluss bewusstseinsverändernder Substanzen gestanden – zumal die Zahl 420 durchaus als Code-Begriff für Marihuana gilt.

Es stellte sich schnell heraus, dass die Finanzierung eines etwaigen Börsenrückzugs von Tesla viel weniger gewiss war als von Musk dargestellt. Und die Pläne für einen Abschied von der Börse wurden sehr schnell wieder aufgegeben.

Der Vorstoß brachte dem Tesla-Chef trotzdem einigen Ärger ein, auch wegen der Art der Kommunikation auf Twitter. Die Börsenaufsicht SEC verklagte ihn und warf ihm Wertpapierbetrug vor. Musk stimmte schließlich einer Geldstrafe von 20 Millionen Dollar zu und gab sein Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrats ab. Teil des mit der Behörde geschlossenen Vergleichs war es auch, dass Tesla Musks Kommunikation fortan stärker beaufsichtigt.

Mehr als ein Jahr später gibt es für Tesla einen sehr erfreulichen Anlass, sich diese eigentlich unrühmliche Episode wieder in Erinnerung zu rufen. Denn am Heiligabend war der Aktienkurs des Unternehmens zum ersten Mal auf mehr als 420 Dollar gestiegen, hat also damit die damals genannte Marke überquert. Am Donnerstag schloss der Handel bei 430,94 Dollar gehandelt.

Bevor Musk seinerzeit seinen umstrittenen Tweet verschickt hatte, hatte der Kurs um 340 Dollar gelegen. Die Ankündigung hatte ihn zwischenzeitlich steigen lassen, wenn auch noch nicht bis auf 420 Dollar. Bald ging es aber abwärts mit dem Kurs, und im Juni dieses Jahres fiel dieser auf weniger als 180 Dollar.

Nach der Vorlage seiner jüngsten Quartalszahlen im Oktober hat Tesla allerdings an der Börse zu einem bemerkenswerten Aufschwung angesetzt, der bis heute andauert. Mehr als zwei Drittel hat die Notierung seither gewonnen. Die Überquerung der Marke von 420 Dollar wurde von Musk jetzt auch selbst als Meilenstein gewertet. Er kommentierte das Ereignis auf Twitter mit einem Scherz, der eine Anspielung auf Marihuana enthielt: „Whoa . . . Die Aktie ist so high.“

Die Entwicklung des Aktienkurses unterstreicht, welche Berg-und-Tal-Fahrt Tesla in diesem Jahr hinter sich hat. In der ersten Jahreshälfte sorgte das Unternehmen noch für eine ganze Reihe schlechter Nachrichten. Sowohl für das erste als auch für das zweite Quartal wies es einen Verlust aus, was umso enttäuschender war, als es im vergangenen Jahr Gewinne melden konnte. Musk stellte damals in Aussicht , dies werde nun dauerhaft der Fall sein. Doch nach den Verlusten sah sich Musk gezwungen, Tesla einen Sparkurs zu verordnen, den er selbst „Hardcore“ nannte. Aber es gab nicht nur auf der Kostenseite Sorgen. Der Autohersteller musste auch zusehen, wie sich die Nachfrage nach einigen seiner älteren Produkte abschwächte.

Der Zeit voraus

In jüngster Zeit hat sich das Bild aber aufgehellt. Im dritten Quartal schaffte Tesla wieder einen Gewinn. Und bei der Vorlage dieser Geschäftsergebnisse hatte das Unternehmen noch andere gute Nachrichten zu bieten. Es verkündete, die ersten Produktionstests in seinem neuen Werk in Schanghai seien früher als erwartet angelaufen, und man sei auch mit dem „Model Y“, dem nächsten Neuzugang in seiner Produktpalette, dem ursprünglichen Zeitplan voraus. Das Anlaufen der Produktion des Modells werde nun im Sommer nächsten Jahres erwartet.

Für das Unternehmen, das berüchtigt dafür ist, übermäßig optimistische Zeitvorgaben zu machen und sie dann nicht einzuhalten, waren das bemerkenswerte Töne. Im November ließ Musk einen weiteren Paukenschlag folgen, als er ankündigte, in der Nähe von Berlin ein weiteres Auto- und Batteriewerk errichten zu wollen. Hier soll das „Model Y“ gebaut werden, und es würde nach Schanghai die zweite sogenannte „Gigafactory“ des Unternehmens außerhalb seines amerikanischen Heimatmarktes.

Tesla wird nun an der Börse mit mehr als 75 Milliarden Dollar bewertet. Das Unternehmen liegt damit weit vor seinen amerikanischen Wettbewerbern General Motors (52 Milliarden Dollar) und Ford (38 Milliarden Dollar), obwohl es gemessen an den verkauften Stückzahlen viel kleiner ist und auch deutlich weniger Gewinn erzielt.

Analysten sind sich nicht einig, ob sich der jüngste Höhenflug an der Börse fortsetzen kann. Unter ihnen gibt es viele, die die Tesla-Aktie zum Kauf empfehlen, aber auch viele, die zum Verkauf raten. Adam Jonas von Morgan Stanley setzt sein Kursziel für die Tesla-Aktie bei 250 Dollar, also weit unter dem derzeitigen Preis.

Wie er in dieser Woche schrieb, könnte der Kurs nach seiner Auffassung im ersten Halbjahr 2020 weiter steigen, gerade wenn Fortschritte zum Model Y oder zur neuen Fabrik in China gemeldet werden. Auf lange Sicht sei er mit Blick auf die Kursentwicklung aber nicht zuversichtlich, zumal die Finanzmärkte Tesla mehr und mehr wie einen traditionellen Autohersteller wahrnehmen könnten.