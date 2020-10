Ant Financial : Der Börsengang soll alle Rekorde brechen

Chinas Fintech-Konzern will an die Börse und fast 6 Millarden Dollar einnehmen. Ant Financial hat die Finanzindustrie verändert. Aber ist die Ameise so viel wert?

An einem sonnigen Freitag im Herbst scheint an Schanghais Flussufer die Revolution der Finanzindustrie zum Greifen nah. Es ist ein guter Ort, um über das Neue zu sprechen, das das Alte verdrängt: 1865 hatte Chinas Kaiser hier die erste Schiffswerft des Landes gebaut, 1949 war sie in den Besitz der Volksrepublik gekommen. 2010 fand hier die Weltausstellung statt. Nun veranstaltet der chinesische Konzern Ant Financial hier eine Fintech-Konferenz – und die hat es in sich.

Denn bei der digitalen Umgestaltung der Welt steht China neben Amerika an der Spitze. Vorauszusehen war das nicht. Als Ende der neunziger Jahre ein Reporter des Magazins „Newsweek“ ins Reich der Mitte fuhr, schrieb er noch, E-Commerce habe hier keine Chance. Denn anders als die Amerikaner besäßen Chinesen kaum Kreditkarten. Wie sollten sie die bestellten Waren also bezahlen?