Am ersten Tag des Quartals : Ein Systemfehler legt die Börse in Tokio lahm

Kurz vor dem regulären Beginn hat die Börse in Tokio am Donnerstag den Handel ausgesetzt. Das Unternehmen verweist auf technische Schwierigkeiten. Einen kompletten Handelsausfall in Tokio gab es zuletzt vor mehr als einem Jahrzehnt.

Leere Anzeigetafeln in Tokio: An der asiatischen Leitbörse in Tokio konnte wegen einer technischen Panne am Donnerstag nicht gehandelt werden. Bild: dpa

Die Aktienbörse in Tokio hat am Donnerstag den Handel für den ganzen Tag ausgesetzt. Die Tokyo Stock Exchange begründete den Handelsausfall mit technischen Schwierigkeiten, weil Marktdaten nicht übertragen werden könnten. Auch an den Börsen in Sapporo, Nordkorea und Fukuoka fiel der Handel aus, weil sie dasselbe technische System wie die Börse in Tokio nutzen. Ein Sprecher der Tokyo Stock Exchange sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass es keine Anzeichen für einen Hacker-Angriff auf die Börse gebe. Wann die Börse wieder eröffnet blieb vorerst unklar.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. F.A.Z.





Der Ausfall trifft den Markt am ersten Tag des neuen Quartals, an dem wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht worden. Der vierteljährliche Tankan-Bericht der Bank von Japan zeigte an, dass die japanischen Großunternehmen die wirtschaftliche Lage etwas weniger pessimistisch als Anfang Juni einschätzten. Das deutet darauf hin, dass sie japanische Wirtschaft die schlimmsten Folgen der Covid-Pandemie überstanden hat, was dem Aktienmarkt hätte Auftrieb geben können.

Händler beklagten auch, dass mit dem Handelsausfall die Chance verpasst würde, von der Rallye an der amerikanischen Wall Street vom Vortag zu profitieren. Der Derivatehandel an der Börse in Osaka war nicht betroffen. Die Future-Kurse für den Nikkei-225-Index stiegen.

Für die japanische Börse ist es der größte Handelsausfall seit mehr als einem Jahrzehnt. Im Jahr 2005 wurde der Handel komplett für viereinhalb Stunden ausgesetzt, nachdem ein Update des Systems fehlgeschlagen war. Im Januar 2006 wurde der Handel für am Tag ausgesetzt, nachdem eine Flut an Aufträgen das System überlastete. Grund war die Eröffnung einer Untersuchung des Internet-Unternehmens Livedoor, dessen rasante Entwicklung zahlreiche Anleger angelockt hatte.

Viele andere größere Börsen in Asien wie in Schanghai, Hongkong, Südkorea und Taiwan waren am Donnerstag feiertagsbedingt geschlossen.