Vorbild Norwegen : Braucht Deutschland einen Staatsfonds?

Die Norweger führen seit Jahren die Listen der glücklichsten Menschen auf der Welt an. Ob es daran liegt, dass sie schon von Geburt an Millionäre sind? Seit den neunziger Jahren legt der rohstoffreiche norwegische Staat seine Öl- und Gaseinnahmen in einem gewaltigen Staatsfonds an, der seinen Bürgern in der Zukunft zugutekommen soll. Der Gedanke dahinter: von den endlichen Ressourcen des Landes unabhängig werden.

Antonia Mannweiler Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Dabei legt der Fonds, der auch als Ölfonds bezeichnet wird, sein Geld strikt im Ausland an. Damit ist der „Statens pensjonsfond utland“ zum größten Staatsfonds der Welt angewachsen und verwaltet derzeit ein Vermögen von rund 9,16 Billionen norwegischen Kronen, was rund einer Billion Dollar entspricht. Auf die Einwohnerzahl Norwegens heruntergerechnet, liegen damit für jeden der 5,3 Millionen Bürger im skandinavischen Land gut 1,72 Millionen Kronen (170.000 Euro) im Fondstopf.

Die Forderung nach einem deutschen Staats- oder Bürgerfonds ist nicht neu. Und auch aktuell, in einem Umfeld, in dem sich Sparer dauerhaft auf negative Zinsen einstellen müssen, klingt das Modell verlockend. Die negativen Zinsen seien für den Sparer teuer und für die Finanzmarktstabilität gefährlich, sagte jüngst Grünen-Chef Robert Habeck der „Süddeutschen Zeitung“. Sein Lösungsvorschlag: ein Bürgerfonds nach norwegischem Modell, in einem schwarz-grünen Papier der Hessischen Landesregierung auch schon mal „Deutschlandrente“ genannt. Solch ein Fonds sei machbar und kein „Hexenwerk“.

Doch wie würde solch ein Staatsfonds aussehen? Staatsfonds oder „Sovereign Wealth Funds“ (SWF) legen im Auftrag eines Staates Geld an und verwalten dieses. In der Regel stammt das Geld, ähnlich wie in Norwegen der Fall, aus den Rohstoffeinnahmen des Landes. Der Fonds hilft den rohstoffreichen Ländern unter anderem, Preisschwankungen auf den internationalen Öl- oder Gasmärkten besser abzufedern. Das eingenommene Geld im Fonds wird dann etwa im Ausland in Devisen investiert, um die Aufwertung der heimischen Währung zu verhindern.

Staatsfonds sind für Demokratien untypisch

Norwegen befände sich aber in einer ganz speziellen Situation, die mit Deutschland nicht zu vergleichen sei, sagt William Megginson. Der Professor an der Universität in Oklahoma forscht schon seit einigen Jahren mit seinen Kollegen Bernado Bortolotti und Veljko Fotak zu Staatsfonds. „Offen gesagt ist es schwer, sich vorzustellen, warum irgendjemand in Deutschland ernsthaft einen Staatsfonds vorschlagen würde“, sagt Megginson.

Solche Fonds seien nur sinnvoll für fortgeschrittene Demokratien wie Norwegen, die ihre Rohstoffeinnahmen im Ausland investieren müssten, um ihre eigene Währung zu stabilisieren. Viele SWF finden sich aber vor allem in den eher undemokratischen Golfstaaten. Megginson sagt, dass für undemokratische Staaten Bürgerfonds zumindest die zweitbeste, nicht korrupte Möglichkeit seien, ihre Dollarüberschüsse anzulegen.

Es klingt zunächst paradox: Der Staat gibt zwar den Impuls eines solchen Fonds, soll sich aber aus dessen Verwaltung möglichst heraushalten, um erfolgreich zu sein. Die drei Wissenschaftler untersuchten, wie staatliche Fonds investierten, und fanden heraus, dass SWF-Investments im Vergleich zu privaten Investitionen eine schlechtere Rendite erwirtschafteten – absolut und relativ. „Deutschland hat schon oft mit dem Gedanken gespielt, einen Staatsfonds aufzulegen“, konstatiert der Professor. Am Ende sei man aber immer zu dem Schluss gekommen, dass es keine gute Idee sei. Ähnlich wie in Japan, habe Deutschland viele private Fonds in staatlicher Hand, die sich in der Vergangenheit als schlechte Investoren erwiesen.

Das Problem sei nicht etwa fehlendes Kapital, findet Megginson. Es sei ein Haushaltsüberschuss, gepaart mit fehlenden Investitionsmöglichkeiten. Wenn der deutsche Staat die Wirtschaft ankurbeln wolle, solle er das Geld lieber in Infrastrukturprojekte stecken oder die Steuern senken, als mehr Staatsanleihen mit negativen Zinsen zu begeben, sagt er. „Und nicht einen Fonds aufsetzen, der dann amerikanische Staatsanleihen kauft.“