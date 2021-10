Technische Analyse : Der Euro hat echte Probleme

Europa ist reich, nach allen relevanten Maßstäben sogar sehr reich. Für sehr viele ist unser Kontinent das Ziel ihrer Sehnsüchte und Träume, der friedliche Ort, an dem Milch und Honig in Strömen fließen, der Platz, an dem man gerne leben will. Nur in wenigen Momenten der Weltgeschichte ging es so vielen Menschen so lange so außergewöhnlich gut. Aber erstens wollen wir das nicht unbedingt alle immer wahrhaben, und zweitens arbeiten wir wirklich hart daran, diesen Zustand nachhaltig zu ändern. Europa ist bequem geworden.

Wir streiten uns wie die Kesselflicker über alles und jedes, vermeiden nach Kräften dringend nötige Strukturreformen, schütten jedes Problem mit frisch gedrucktem Geld zu, rechnen damit, dass innere und äußere und Sicherheit im Cyberraum sich irgendwie, am besten von ganz allein einstellen werden, und tun auch darüber hinaus fast alles, um als „alter Kontinent“ wahrgenommen zu werden.