E-Mobilität : Es muss nicht immer Tesla sein

Ein Elektroauto-Boom ist es noch nicht, aber könnte es bald werden. Die Zulassungszahlen für Neuwagen steigen in diesem Jahr kräftig. Lagen sie in Deutschland jahrelang bis zum Januar unter 10.000 pro Monat, waren es im September schon 40.000. Der Anteil an allen Neufahrzeugen stieg von 4 auf 15 Prozent. Die erhöhte staatliche Förderung hilft dabei kräftig mit. Auch in anderen Ländern steigt die Nachfrage.

Wer davon als Anleger profitieren will, muss nicht gleich wieder zur Aktie von Tesla greifen, dem wohl bekanntesten Wert der Branche. Das fällt zwar gerade schwer, weil Tesla zuletzt schon für das fünfte Quartal infolge einen Gewinn vermeldet hat. Das war dem Pionier unter den Batterieautoherstellern bisher noch nie gelungen. Der Aktienkurs stieg daraufhin abermals um 5 Prozent und hat sich seit Januar mehr als vervierfacht.

Aber die Aktie ist jetzt auch hoch bewertet. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von mehr als 200 riecht nach einer gigantischen Übertreibung. Zumindest ist das Risiko für Anleger, jetzt noch einzusteigen, sehr hoch. Da reicht es schon, wenn das Wachstum mal etwas geringer ausfallen sollte – schon kann der Kurs schnell einbrechen. Zumal die Konkurrenz für Tesla in den kommenden Jahren immer stärker werden wird: Aus Europa von etablierten Herstellern, aber auch aus China mit dem Auto- und Batteriehersteller BYD, dessen Aktienkurs sich in diesem Jahr mehr als verdreifacht hat, aber nun gleichfalls astronomisch hoch bewertet ist.

Da lohnt sich ein Blick auf andere Profiteure des Elektroauto-Aufschwungs, die Zulieferer: Ladesäulenbetreiber, Batterieproduzenten, Rohstoffförderer und sogar Reifenhersteller. Sie finden sich auch zunehmend an der Börse, entweder als Spezialisten oder als Teil größerer Konzerne, die neben der Elektrosparte noch andere Geschäftsfelder haben.

Ein Neuling unter ihnen ist seit ein paar Tagen an der Börse: Compleo, ein Entwickler und Hersteller von Ladesäulen. Das Dortmunder Unternehmen entstand 1948 als Schaltschrankhersteller EBG. Mit dem neuen Schwerpunkt wächst Compleo kräftig, schließlich wird das Netz an Ladesäulen gerade mit staatlicher Unterstützung stark ausgebaut. 2019 stieg der Umsatz um 13 Prozent, im ersten Halbjahr 2020 verdoppelte er sich hingegen schon. Compleo lieferte in den vergangenen elf Jahren 25 000 Ladesäulen aus, davon 22 000 in Deutschland. Mit den Erlösen des Börsenganges soll die Expansion in Europa vorangetrieben und die Forschung ausgebaut werden.

Die Aussichten sind wegen des starken Netzausbaus gut, aber die Konkurrenz ist groß. Auch bekannte Anbieter wie ABB, Schneider Electric und Alfen buhlen um Aufträge. Der amerikanische Konkurrent Chargepoint plant ebenfalls einen Börsengang und will auch nach Europa expandieren. Der Compleo-Börsengang lief etwas holprig. Die Aktien wurden zu 49 Euro und damit im unteren Bereich der geplanten Preisspanne an die Aktionäre zugeteilt. Der erste Kurs lag 10 Prozent niedriger, stieg dann etwas, erreichte aber nicht mehr den Ausgabekurs. Allerdings war es wegen der Corona-Sorgen auch insgesamt eine schwache Börsenwoche – kein gutes Umfeld für eine Neuemission.