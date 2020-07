Folge der Corona-Krise : Diamantenförderer zu verkaufen

In der Corona-Krise sind Luxusgüter weniger gefragt. Das trifft auch Diamantenförderer, Minen liegen still. Der Konzern Petra Diamonds steht nun sogar zum Verkauf.

Die Minen zur Diamantenförderung liegen derzeit still, die Branche ist in der Krise. Bild: AFP

Normalerweise sorgt der Diamantenkonzern Petra Diamonds mit dem Fund außergewöhnlicher blauer Diamanten für Aufsehen. Zuletzt brachte er im September ein 20 Karat schweres Prachtstück aus der legendären Cullinan-Mine zutage. Kurze Zeit später wurde der Rohdiamant für 15 Millionen Dollar an einen anonymen Käufer verkauft.

Claudia Bröll Freie Autorin für die Wirtschaft in Südafrika. F.A.Z.

Seit Ende vergangener Woche jedoch sucht der in London notierte Minenkonzern nicht nur nach Käufern für Diamanten, er bietet sich selbst zum Verkauf an. Man halte nach Bietern für das gesamte Unternehmen oder Teilen davon Ausschau, hieß es in einer Mitteilung. Dazu gehören auch Bergwerke in Südafrika und Tansania, die Petra einst von De Beers übernommen hatte. In der Cullinan-Mine wurde vor 115 Jahren der größte Rohdiamant der Welt gefunden. Die daraus geschnittenen Diamanten funkeln in den britischen Kronjuwelen.