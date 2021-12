Fintech versus Hausbank : „Die Politik konzentriert sich auf Banken“

Schätzungsweise 3,5 Millionen kleinere und mittelgroße Unternehmen gibt es in Deutschland. Sie stehen für mehr als 99 Prozent aller Unternehmen hierzulande und für jeden zweiten Euro, der erwirtschaftet wird. Das Schmiermittel ihres Geschäfts sind dabei Kredite, zur Finanzierung von Investitionen oder etwa um Lieferanten zu bezahlen. Den größten Teil des Kreditmarktes in Deutschland decken nach wie vor traditionelle Bankhäuser ab. Doch seit einigen Jahren drängen auch verstärkt Finanztechnologie-Unternehmen, kurz Fintechs, mit eigenen digitalen Plattformen in den Bereich. Dazu zählen etwa die Kreditplattformen Auxmoney, Creditshelf oder Iwoca. Doch wie werden die neuen Wettbewerber am Markt angenommen?

Die Kreditvermittlungsplattform Iwoca für kleine und mittelgroße Unternehmen (KMUs) hat zu dem Thema zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Yougov eine Umfrage unter 514 Kleinunternehmen durchgeführt. Dabei gab der Großteil – sechs von zehn Befragten – an, dass die Hausbank die erste Anlaufstelle sei, um sich im beruflichen Kontext über Kredite zu informieren. Der Zuspruch für die Banken hat sich der Umfrage zufolge in der Pandemie um 11 Prozent erhöht im Vergleich zu 2019. Dass kleine und mittelständische Unternehmen während Corona ihre bestehenden Beziehungen zu Geschäfts- und Hausbanken neuen Finanzierungsformen vorzogen, darauf lässt auch eine Befragung des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) aus dem Juli schließen.

Vertrauen wichtig

Ein Mittelständler aus Unterfranken, dessen Betrieb familiengeführt ist, hat eine klare Meinung zu dem Thema: Man würde nicht zu einer Onlinebank gehen. Eben weil das Persönliche ja auch wichtig sei. Die Firma werde seit Jahren von zwei Banken betreut, deshalb sei auch Vertrauen da. Nehme man an, dass es zwei Jahre in Folge schlecht liefe, dann würde die Bank vermutlich nervös und nach den Zahlen fragen. Das könne man dann einer Raiffeisenbank oder einer Deutschen Bank natürlich viel besser erklären, wenn man die schon seit Jahren kenne.

Im Schnitt entfielen im Jahr 2017 rund vier Fünftel des Kreditvolumens kleinerer und mittelständischer Betriebe auf die jeweilige Hausbank. Laut der Yougov-Umfrage vertraten dabei jedoch lediglich 28 Prozent der Befragten die Ansicht, dass ihre Kreditbedürfnisse nach wie vor am besten von einer klassischen Bank abgedeckt würden. Im Jahr 2019 betrug das Finanzierungsvolumen kleiner und mittelgroßer Unternehmen über digitale Plattformen von Fintechs laut dem IfM 3,8 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Gesamtmarkt stellt das nur einen winzigen Teil dar. Doch seit sechs Jahren wächst das Angebot der Fintechs jährlich um rund 150 Prozent.

Fintechs als Alternative

Aus Sicht des Instituts für Mittelstandsforschung seien die Finanz-Start-ups gerade da gut aufgestellt, wo sich Kreditvergabeprozesse standardisieren ließen. Sowohl jungen Start-ups, die über keine Kredithistorie verfügen, als auch kleinen Unternehmen, die nur geringe finanzielle Mittel benötigen – und damit für viele Banken wenig attraktiv sind –, können Fintechs eine Alternative bieten.

Im Kreditwesen werden keine impulsiven Entscheidungen getroffen, sagt Iwoca-Chef und Gründer Christoph Rieche. Für viele kleine Unternehmen sei es nach wie vor so, dass die Hausbank der wesentliche Gesprächspartner sei. Das habe sich über die Jahre hinweg kaum verändert. Dennoch habe man im Verlauf der Pandemie im Bereich der Digitalisierung einen Riesensprung gesehen – wenn auch noch nicht so sehr bei der digitalen Kreditvergabe.

Das hat aus Sicht von Rieche auch mit den Corona-Subventionsprogrammen der KfW zu tun. Das habe viele Unternehmen wieder zu den Banken zurückgebracht. Nur sie hätten sich an den Subventionsprogrammen beteiligen können, so Rieche. Digitale Anbieter wie Iwoca, die in der Regel nicht über eine eigene Banklizenz verfügen und mit anderen Instituten kooperieren, wurden dagegen nicht eingebunden. Wäre man eingeschlossen worden, hätte man für einen guten Wettbewerb sorgen können, findet Rieche. „Die Politik konzentriert sich auf Banken“, sagt er dazu.

Im Vergleich dazu war das Start-up in Großbritannien etwa am staatlich initiierten Liquiditätsprogramm Coronavirus Business Interruption Loan Scheme eingebunden. Darüber habe die Plattform seit Mai 2020 Kredite in Höhe von 400 Millionen Pfund an Kleinunternehmer vergeben können. Die Kreditvergabe sollte eher vom Markt geregelt werden als über staatliche Subventionen. Man müsse daher für mehr Wettbewerb sorgen und Hürden abbauen.