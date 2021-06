Geldpolitik : Die EZB lässt die Geldschleusen offen

Aktualisiert am

EZB-Zentrale in Frankfurt: Die Notenbank sieht sich mit steigenden Inflationsraten konfrontiert - hält diese aber für ein vorübergehendes Phänomen im Krisenausklang. Bild: Lakuntza, Nerea

Trotz zunehmender Entspannung in der Corona-Krise will die Europäische Zentralbank ihre Krisenhilfen fortsetzen. Die Anleihekäufe sollen weiter „signifikant“ höher sein als in den ersten Monaten des Jahres.