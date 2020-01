Mehr als 200 Tonnen : Deutsche Börse lagert so viel Gold wie noch nie im Tresor

Ein handelsüblicher Goldbarren wiegt 12,5 Kilogramm. Tausende von ihnen liegen in den Tresoren der Deutschen Börse. So viele wie nie zuvor.

Im vergangenen Jahr sind viele Anlagen wie vor allem Aktien deutlich im Wert gestiegen. Auch Gold war gefragt. Der Preis des gelben Edelmetalls ist in den vergangenen zwölf Monaten um fast ein Fünftel gestiegen, nach einem leichten Minus Jahr 2018. Am Donnerstag kostete die Feinunze Gold (31,1 Gramm) etwa 1523 Dollar. Das erhöhte Interesse der Investoren an Gold spiegelt sich auch in der Nachfrage nach Xetra Gold. Der Goldbestand dieser an der Börse gehandelten Inhaberschuldverschreibung ist im Jahr 2019 um 21,7 Tonnen oder rund 12 Prozent auf den Rekord von 203,2 Tonnen gestiegen. Dies teilte die Deutsche Börse am Donnerstag mit. Damit sei Xetra-Gold das führende mit physischem Gold hinterlegte Wertpapier in Europa. Vor einem Jahr lagerten noch 181,5 Tonnen des gelben Edelmetalls im Zentraltresor für deutsche Wertpapiere in Frankfurt.

Der Bestand erhöht sich immer dann, wenn Anleger Xetra Gold-Anteile über die Börse kaufen. Für jeden Anteilschein wird genau ein Gramm Gold hinterlegt. Das verwaltete Vermögen von Xetra-Gold beläuft sich derzeit auf rund 8,8 Milliarden Euro. „Die gelagerte Menge an Gold entspricht ungefähr einem Würfel mit einer Seitenlänge von jeweils drei Metern“, sagt Michael König, Geschäftsführer der Deutsche Börse Commodities GmbH, Emittentin von Xetra-Gold in einem Gespräch mit der F.A.Z. Zum Vergleich: Das insgesamt auf der Welt vorhandene Gold bringe es auf einen rund 21 mal 21 Meter großen Quader.

Vorgehen erinnert an Olympia in Japan

Wie lagert Xetra-Gold das Edelmetall? „Im Zentraltresor in Frankfurt liegt es in Form von 12,5 Kilogramm schweren zertifizierten Standardbarren“, sagt König. Das Besondere an Xetra-Gold: Anleger haben einen Anspruch auf Auslieferung des Goldes. Seit der Einführung des Produkts im Jahr 2007 haben Investoren laut Deutscher Börse 1065 Mal davon Gebrauch gemacht. Ausgeliefert wurden insgesamt 5,2 Tonnen Gold. „Die größte Auslieferung war 213 Kilogramm schwer“, sagt König. Anleger können dabei wählen, wie sie das Gold haben wollen. Zu diesem Zweck arbeite man mit Umicor zusammen, dem größten Goldproduzenten in Europa, der die gewünschte Barrengröße herstelle, sagt König. Dies könnten zum Beispiel 1 oder 100 Gramm aber auch 1 Kilogramm sein. Es handele sich um nachhaltiges Gold, das unter anderem aus alten Handys recycelt werde.

Dieses Vorgehen erinnert an die olympischen Sommerspiele dieses Jahres in Japan. Hier wurden aus zig Tonnen Elektroschrott, den Japaner in großen, im ganzen Land verteilten Sammelboxen gespendet hatten, 32 Kilogramm Gold, 3500 Kilogramm Silber sowie 2200 Kilogramm Bronze und hieraus insgesamt 5000 olympischen sowie paralympischen Medaillen gewonnen (F.A.Z. vom 30. Juli 2019).

Warum interessieren sich Anleger wieder mehr für Gold? Einen Grund sieht König in den hohen Preise anderer Sachwertanlagen wie Aktien oder Immobilien. Auch gelte das Edelmetall noch immer als sicherer Hafen. Gold habe sich im vergangenen Jahr zudem als eigene Anlageklasse weiter etabliert, obwohl es keine Erträge wie Zinsen oder Dividenden erbringe. Die Nachfrage nach Xetra-Gold habe vor allem im vierten Quartal zugenommen, sagt König. Mit dem deutlichen Plus an den Aktienbörsen hätten institutionelle wie private Anleger ihren Goldbestand zur Absicherung aufgestockt.

Mehr zum Thema 1/

Neben institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices griffen auch immer mehr Privatanleger zu Gold im Depot, sagt König. Er schätzt das Verhältnis zwischen institutionellen und privaten Anlegern auf 60 zu 40 Prozent, auch wenn Letztere noch immer am liebsten physisches Gold in Form von Münzen oder Barren kaufen würden. Im Vergleich dazu biete Xetra-Gold den Vorteil, dass der Kauf kleiner Mengen des Edelmetalls nicht teurer sei als der großer und ein Verkauf auch keinen Wertverlust bedeute. Da Xetra-Gold in Euro notiere entfalle für europäische Anleger zudem das Währungsrisiko.

Gibt es Pläne für weitere Produkte? Diese Frage verneint König auf absehbare Zeit. Man wolle vielmehr den Markt für Xetra-Gold noch weiter ausbauen. Seit Ende vergangenen Jahres habe man nicht mehr nur die Börsenzulassung für Xetra-Gold in Deutschland, Großbritannien, Luxemburg, den Niederlanden und Österreich wie bisher, sondern auch für Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Denn auch in den nordischen Staaten soll es Goldfans geben.