Kursdaten des Nikkei 225 sind am 24. Mai auf einer Anzeigetafel in Tokio zu lesen. Bild: AP

Der japanische Aktienmarkt entwickelt sich zum Investorenliebling des Jahres. Vor einigen Wochen hatte der amerikanische Starinvestor Warren Buffett mit einer Reihe großer Investitionen in Japan für Aufsehen gesorgt. Anfang Mai auf der Jahresversammlung seiner Anlagegesellschaft Berkshire Hathaway legte er noch einmal nach mit dem Satz: „Mit Japan sind wir noch nicht fertig.“

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft.

Buffett ist nicht der einzige, der den Anlagemarkt im fernsten Osten neu für sich entdeckt hat. In den vergangenen zwei Jahren hätten mehrere Investoren, die sich lange nur auf China fokussiert hätten, auch wieder Interesse an japanischen Aktien gezeigt, sagt Tetsuhiro Ni­shi vom japanischen Wertpapierhandelshaus Nomura Securities. Das zeigt sich nun: Seit Beginn des Jahres hat der wichtigste japanische Aktienindex Nikkei 225 satte 20 Prozent zugelegt und zuletzt die Marke von 31.000 Punkten überschritten – zum ersten Mal, seit vor 33 Jahren die Japan-Blase platzte. Damit läuft der Nippon-Index noch deutlich besser als der in diesem Jahr ebenfalls starke deutsche Leitindex Dax, der bislang 16 Prozent im Plus steht. Der wichtigste amerikanische Aktienindex S&P 500 hat in diesem Jahr erst 10 Prozent an Wert gewonnen.