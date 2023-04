Finanzanalysten sind eine Berufsgruppe, die nicht den besten Leumund hat. Oft wird ihnen zu viel Begeisterung für die Unternehmen vorgehalten, die sie eigentlich kritisch unter die Lupe nehmen sollen. Wann hat schon mal ein Analyst rechtzeitig zum Verkauf einer Aktie geraten?

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Im Falle des Leverkusener Bayer-Konzerns ist die Geschichte ein bisschen anders. Hier waren die Analysten lange kritisch, was durchaus angebracht war: Der Aktienkurs des Chemie- und Pharmaunternehmens war in den vergangenen Jahren eine einzige Enttäuschung. Während die Börsenkurse insbesondere in den Corona-Jahren allgemein zulegten, litt der Konzern schwer unter dem 2018 vollzogenen Zukauf des umstrittenen amerikanischen Agrarchemiekonzerns Monsanto, eine der größten Firmenübernahmen in der deutschen Unternehmensgeschichte.