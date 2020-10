Deutscher Aktienmarkt : Dax startet 3 Prozent im Minus

Aktualisiert am

Die Furcht vor weiteren Restriktionen wegen der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen schlägt Aktien-Anleger in die Flucht. Der Dax fällt um 3 Prozent.

Die sich verschärfende Corona-Krise mit rasant steigenden Infektionszahlen und einem drohenden „Lockdown“ in Deutschland drücken die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch kräftig nach unten. Der mit 100 Werten den Markt breit abbildende F.A.Z.-Index verlor zuletzt 2,9 Prozent auf 2069 Punkte. der Standardwerteindex Dax gab 3 Prozent auf 11.700 Punkte nach und rutschte damit erstmals seit Juni wieder unter die Marke von 12.000 Zählern.

Vor dem Corona-Krisengipfel von Bund und Ländern im Laufe des Tages wurden zum Teil radikale Maßnahmen erwartet. „Die Angst vor einem zweiten Lockdown geht auf dem Frankfurter Börsenparkett umher“, sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG.

Angesichts rasant steigender Infektionszahlen in ganz Europa nähmen die Risiken für den Wirtschaftsausblick zu, hieß es von der Commerzbank. An diesem Mittwoch beraten hierzulande Bund und Länder über das weitere Vorgehen zur Eindämmung der Pandemie. Eine weitere Verschärfung der Beschränkungen zeichnet sich ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel will etwa Restaurants für einen Monat schließen.

Im F.A.Z.-Index weisen nur 5 von 100 Werten Kursgewinne auf, allen voran der Essenslieferdienst Delivery Hero mit einem Aufschlag von 4,6 Prozent. Wegen der allgemeinen Verunsicherung konnte selbst die Deutsche Bank mit einem unerwartet hohen Gewinn nicht punkten. Nach vorbörslichen Kursgewinnen gibt der Aktienkurs um mehr als 4 Prozent nach. Auch die Kurse anderer Unternehmen, die Zahlen vorgelegt hatten, stehen unter Druck.

Das Münchner IT-Beratungshaus Cancom rechnet trotz eines höheren Umsatzes mit mit einem niedrigeren operativen Ergebnis. Bisher hatte das Unternehmen mit einer moderaten Steigerung gerechnet. Der Kurs gibt um fast 8 Prozent nach.

Der Großküchenausrüster Rational hat nach neun Monaten nur drei Viertel des Vorjahresumsatzes erzielt. Der übliche Umsatzanstieg im vierten Quartal sei 2020 nicht zu erwarten. Budgets seien vielfach eingefroren, dazu komme die Unsicherheit in der Gastronomie wegen der Corona-Krise. Eine seriöse Prognose sei nicht möglich. Auch der Rational-Kurs fällt um fast 8 Prozent.

