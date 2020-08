Deutsche Banken : Hohe Risiken aus Immobilienfinanzierung

Einigen deutschen Banken drohen nach Einschätzung der Ratingagentur Moody’s erhebliche Risiken aus der gewerblichen Immobilienfinanzierung. Durch die Corona-Krise sinkende Preise für Gewerbeimmobilien wie Hotels, Büros oder Einkaufszentren dürften sich negativ auf den Wert der Sicherheiten in den Bankbilanzen auswirken, warnte Moody’s-Analystin Christina Holthaus am Montag. Je nach Dauer der Krise rechne man damit, dass die Aussetzung und der Ausfall von Zahlungen sowie eine Verringerung des Werts der Sicherheiten zu einer Verschlechterung der Qualität der Bankenaktiva führe. Ein Anstieg des Anteils notleidender Kredite könne zu einer höheren Risikovorsorge und zu geringeren Erträgen führen.

Die deutschen Banken gehören in Europa zu den Kreditinstituten, die am stärksten in der gewerbliche Immobilienfinanzierung aktiv sind. Das Gesamtvolumen der Kredite in diesem Bereich wird in der Europäischen Union für das vergangene Jahr auf rund 1,6 Billionen Euro geschätzt. Davon entfielen 27 Prozent auf deutsche Institute, sagt Moody’s. Am anfälligsten innerhalb der Gewerbeimmobilienbranche seien derzeit Hotels, der Einzelhandelsimmobilien außerhalb der Lebensmittelbranche und Büroflächen. Während die Reisebranche stark von den Reisebeschränkungen und Abstandsregelungen betroffen ist, leiden Büroimmobilien darunter, dass sich Unternehmen zusehends auf die Arbeit im Homeoffice einstellten.

Wirklich schwarz sieht Moody's indes nicht: Zwar erschienen die auf die gewerbliche Immobilienfinanzierung spezialisierte Institute wie die Aareal Bank, die Berlin Hyp, die Deutsche Hypotheken- und die Deutsche Pfandbriefbank am anfälligsten, doch mildere ihre hohe Solvenz das Risiko, erläutert Holthaus. Zudem würden die staatlichen Hilfsprogramme helfen, die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Banken abzufedern.

Moody's bewertet die Bonität der betroffenen Banken derzeit mit Noten zwischen A3 (Deutsche Hypothekenbank) und Aa2 (Berlin Hyp).