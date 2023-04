Die Deutsche Börse will den dänischen Finanzdienstleister Simcorp übernehmen. Wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen mitteilte, bietet es den Aktionären von Simcorp umgerechnet 3,9 Milliarden Euro für deren Aktien. Das entspricht einem Aufschlag auf den gestrigen Simcorp-Aktienkurs von 39 Prozent und auf den Drei-Monats-Durchschnittskurs von 45 Prozent. Der Aktienkurs der Deutschen Börse sackte daraufhin gegenüber dem Vorabend um 7 Prozent ab. Das Unternehmen will die Transaktion aus vorhandenen Barmitteln finanzieren sowie aus Fremdkapital und nimmt dafür ein etwas schwächeres Kreditrating in Kauf.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das dänische Unternehmen bietet Investment Management Software für die Finanzbranche und wird vor allem von Vermögensverwaltern genutzt. Die Analysten erwarten nach Angaben der Deutschen Börse im Jahr 2024 Umsätze von 640 Millionen Euro und einen operativen Gewinn von 165 Millionen Euro. Zwei Drittel seines Geschäfts macht Simcorp in Europa. Fondsgesellschaften wie Deka arbeiten auf der Plattform Simcorp Dimension, ebenso Allianz Global Investors schon seit dem Jahr 2005.

Die Deutsche Börse verbindet mit der Transaktion die Zusammenführung ihres kürzlich übernommenen US-Datenanbieters ISS und der eigenen Daten- und Indexplattform Qontigo. In diesen Bereich soll auch Simcorp integriert werden und so mehr Wachstum und Effizienzsteigerungen herbeiführen. Die Deutsche Börse erwartet sich Synergien von 90 Millionen Euro durch die Übernahme und die Zusammenführung; 55 Millionen Euro auf Kostenseite und 35 Millionen Euro durch höhere Umsätze.

Simcorp ist mit der Offerte einverstanden

Das Board of Directors von Simcorp will seinen Aktionären empfehlen, das Übernahmeangebot anzunehmen. Dieses dürfte im Mai starten. Ein Abschluss der Transaktion soll im Sommer erfolgen. Es wäre die größte Übernahme der Deutschen Börse, nachdem alle Großfusionsversuche mit anderen Börsen gescheitert waren. Bisher war die Übernahme der amerikanischen Börse ISE im Jahr 2007 mit gut 2 Milliarden Euro die größte Transaktion, die allerdings kein Erfolg war. Das Engagement wurde mit Verlust wieder beendet. Vor gut zwei Jahren erfolgte die Übernahme des amerikanischen Datenanbieters und Stimmrechtsberaters ISS für gut 1,5 Milliarden Euro.

DT. BÖRSE -- -- (--) Xetra London SE Int. Level 1 Tradegate Stuttgart Lang & Schwarz Frankfurt Schweiz Wien Schweiz 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Die neue Einheit soll unter dem Namen „Investment Management Solutions“ geführt werden. Mittelfristig sei ein Börsengang denkbar. Das Geschäft mit Daten, Indizes und Services für die Finanzbranche hatte sich zuletzt sehr gut entwickelt. Entsprechend hoch waren die Bewertungen der Unternehmen in dem Bereich gestiegen. Der Höhepunkt ist aber seit Herbst 2021 überschritten. Eines der Schwergewichte der Branche, MSCI, wird aktuell 30 Prozent niedriger bewertet als zum Hoch im Herbst 2021. Erst am Dienstag war der Aktienkurs nach enttäuschenden Quartalszahlen um 15 Prozent abgesackt.

Mehr zum Thema 1/

Vor diesem Hintergrund erscheint manchem Beobachter der Kaufpreis der Deutschen Börse für Simcorp und seine gut 2000 Mitarbeiter als hoch. Die Deutsche-Börse-Aktien hatten zuvor auf einem Rekordhoch notiert, auch, weil die Quartalszahlen von Mittwochabend abermals überzeugend ausgefallen waren.