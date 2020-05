Deutsche Börse : „Können auf Dauer mit Großen nicht mithalten“

Aktualisiert am

Herr Faber, am kommenden Dienstag steht die Hauptversammlung der Deutschen Börse an. Es wird Ihre letzte HV als Aufsichtsratsvorsitzender sein. Es steht Ärger ins Haus.

Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. F.A.Z.

Wenn Sie auf die Berichte anspielen, dass ein Stimmrechtsberater in einem Tagesordnungspunkt eine abweichende Meinung vertritt, dann bezeichne ich das nicht als Ärger, sondern als einen lebendigen Diskurs. In meiner gesamten Amtszeit stand ich immer in einem engen Dialog mit den Investoren. Und dort erfahren wir sehr viel Rückhalt. Diesen Austausch habe ich persönlich auch immer als sehr bereichernd empfunden. Investoren haben einen Blick von außen, der der Unternehmensführung durchaus helfen kann.