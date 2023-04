Die Deutsche Bank will die Londoner Investmentbank Numis für 410 Millionen Pfund (umgerechnet rund 465 Millionen Euro) kaufen. Das teilten beide Unternehmen am Freitag mit. Numis ist in der Londoner City als kleinere, aber sehr aktive Investmentbank bekannt. Die Deutsche Bank bietet 350 Pence je Aktie. Das ist ein kräftiger Aufschlag von 72 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 204 Pence des Vortages. Der Numis-Kurs sprang am frühen Freitagvormittag schon um 65 Prozent in die Höhe. Die Aktie der Deutschen Bank verlor zeitweise 1 Prozent auf 9,70 Euro.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Der Kauf werde es der Deutschen Bank erlauben, ihre „Globale Hausbank“-Strategie zu beschleunigen, schrieb Deutschlands größte Bank. Sie erschließe sich ein „sehr viel tieferes Engagement mit dem Geschäftskundensegment im Vereinigten Königreich“. Damit werde die Deutsche Bank ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und Beratungen für 170 Geschäftskunden, schrieben beide Unternehmen in ihrer Kaufvereinbarung.

Numis-Chairman Luke Savage zeigte sich erfreut über die Kaufofferte aus Frankfurt. Sie sei nicht nur ein „attraktives Angebot“ für die eigenen Aktionäre, sondern verspreche auch erhebliche Chancen für die Kunden und Beschäftigten des Londoner Brokers. Deutsche-Bank-Vorstand Fabrizio Campelli, zuständig für die Unternehmens- und Investmentbank des größten deutschen Kreditinstituts, nannte Numis eine sehr gute Ergänzung für die Deutsche Bank.

Numis wurde im Jahr 1989 gegründet und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter, vor allem in London und New York. Der Jahresgewinn im Geschäftsjahr 2022 (bis Ende September) fiel um 72 Prozent auf nur noch knapp 21 Millionen Pfund, da sich das Geschäft mit Börsengängen und Kapitalerhöhungen für Unternehmen stark abgekühlt hat. Die Einnahmen sanken um ein Drittel auf 144 Millionen Pfund.

Die beiden Ko-Vorstandsvorsitzenden Alex Ham und Ross Mitchinson sprachen im Dezember anlässlich der Vorlage der Ergebnisse von „signifikanten Herausforderungen“, Numis habe sich aber widerstandsfähig gezeigt und verfolge weiterhin ihre langfristige Strategie. Der Ausblick bleibe aber auch in diesem Jahr schwierig. Der Broker berate mehr Unternehmenskunden, die im britischen Aktienindex FTSE350 notiert sind. Ihre Zahl sei 2022 um ein Fünftel auf fast 70 gewachsen.

Hauptaktionär von Numis ist der dänische Milliardär Anders Holch Povlsen, der mit dem Modeunternehmen Bestseller ein Vermögen gemacht hat. Er hält laut Refinitiv-Daten fast 23 Prozent der Anteile. Schon im Jahr 2018 hatte die Frankfurter Bank Gespräche mit Numis über eine Übernahme geführt. Damals war von einem Kaufpreis von mehr als einer halben Milliarde Pfund die Rede.