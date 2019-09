Wegen Insider-Regeln : Deutsche-Bank-Chef kauft eigene Aktien per Dauerauftrag

Vorstandsmitglieder und andere „Unternehmensinsider“ dürfen zu vielen Zeitpunkten keine Aktien des Unternehmens kaufen, für das sie arbeiten. Denn sie könnten einen Informationsvorsprung gegenüber anderen Anlegern ausnutzen. Christian Sewing will sich von solchen zeitlichen Beschränkungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten nicht bremsen lassen.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank hat deshalb jetzt ein zulässiges, da automatisiertes Kaufverfahren („Dauerorder“) einrichten lassen. Demnach wird Sewing nun ungeachtet der Nachrichtenlage rund um die Deutsche Bank während seines bis zum Jahresende 2022 laufenden Vertrages jeweils am 22. jeden Monats für 21.250 Euro Aktien der Deutschen Bank erwerben. Sewing erhält ein jährliches Grundgehalt von 3,4 Millionen Euro brutto. Er hatte am 8. Juli, einen Tag nach dem Beschluss über einen Konzernumbau, angekündigt, einen substantiellen Betrag, in der F.A.Z. war von 25 Prozent seines Grundgehalts die Rede, in Deutsche-Bank-Aktien anzulegen.

Damit will Sewing untermauern, wie überzeugt er davon ist, dass der Konzernumbau erfolgreich sein wird. Der monatliche Einsatz von 21250 Euro entspreche 15 Prozent seines Nettogehalts, teilte die Deutsche Bank mit. Seit Juli hat Sewing schon zweimal Deutsche-Bank-Aktien gekauft, zuletzt am 30. August für 22144 Euro zu einem Durchschnittskurs von 6,58 Euro je Aktie.

