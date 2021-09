Finanzplatz Deutschland : Veraltet, versteift, versäumt

Analysten der Deutschen Bank scheinen der Zuspitzung zugeneigt. In der neuesten Ausgabe des Deutschland-Monitors attestiert der Autor Jan Schildbach aus der Forschungsabteilung des Instituts dem deutschen Finanzplatz sehr bildlich „strukturelle Sklerose“. Diese Gewebeverhärtungen erkennt Schildbach in fünf verschiedenen Dimensionen des Finanzplatzes, die es dringend zu behandeln gelte.

Erster Patient ist die deutsche Finanzaufsicht. Während in anderen Ländern Lehren aus Finanzskandalen und der Finanzkrise 2007 gezogen und Aufsichtsbehörden reformiert wurden, werde die Liste der Skandale hierzulande zunehmend länger. Vor allem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) habe sich bei diesen Fällen zu sehr an „Paragrafen und Formalitäten“ gehalten und so eine aktive Beteiligung an der Aufklärung versäumt.