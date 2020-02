Geldgeschichte : Eine Münze, die zum Inbegriff für Geld wurde

Anfang Januar des Jahres 1520 bekamen die Grafen Schlick in der Stadt St. Joachimsthal in Böhmen durch einen Landtagsbeschluss offiziell das Recht, Silbermünzen zu prägen. Ein Privileg, das vorher nur dem König zustand. Die Familie war mit dem Silberbergbau reich geworden. Ihr Aufstieg begann in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, als Kaspar Schlick für seine diplomatischen Dienste von Kaiser Sigismund geadelt, zum Freiherrn (1422) und Reichsgrafen (1437) erhoben wurde. Nach erheblichen Silberfunden zu Beginn des 16. Jahrhunderts aber hatte die Familie das sogenannte Münzregal an sich gebracht. Sie entwickelte eine Silbermünze, die durch ihr höheres Gewicht im Wert den bisher im Fernhandel üblichen Goldmünzen entsprach: „Joachimsthaler Guldiner“ wurde sie genannt – daraus ist später der T(h)aler geworden.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

500 Jahre ist das jetzt her – Grund genug für die Deutsche Bundesbank, an dieses Ereignis zu erinnern. Am heutigen Freitag gibt es auf der Messe „World Money Fair“ in Berlin eine Jubiläumsveranstaltung mit Vertretern des Münzfachhandels, der Politik und der Notenbank. Schließlich ist der Taler viel mehr als irgendeine alte Münze aus längst vergangenen Tagen. Auch wenn er sein Aussehen im Laufe der Geschichte immer wieder verändert hat, ist der Taler doch vom 16. bis zum 19. Jahrhundert hierzulande gleichsam zum Inbegriff für Geld geworden – ein Teil Geldgeschichte.